BEA Chieri: le gare del settore giovanile 

Nervi saldi e gara in controllo dall’inizio alla fine. Così i Top Junior ribaltano il risultato d’andata della semifinale regionale con Tam Tam Torino e conquistano il pass per la finalissima, dove difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno.

Tra le altre gare della settimana, l’Under 14 Femminile termina il girone titolo con una nuova vittoria con Lapolismile e l'Under 14 Uisp (T-Sec) perde la gara della seconda fase con None. L'Under 17 Uisp cede in trasferta con Lo.Vi., complici le tante assenze.