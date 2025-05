Eurogymnica: Twirling, Serie A

È stato un percorso di crescita per le giovani biancoblu, segnato da esecuzioni sempre più precise e performanti, concluso con risultati ancora più soddisfacenti di quello che ci si poteva augurare a inizio stagione: 3 titoli di Serie A e un bronzo che hanno catapultato Eurogymnica in cima al medagliere.

Come prevede il format di gara, la prima giornata è stata dedicata alle seminifinali, con solo i primi sei atleti di ogni categoria ammessi a disputare la finale domenica. Tutte le EGirls presenti in campo hanno iniziato con il piede giusto, a partire da Noemy Vecchio nella specialità Rhythmic Twirl. Per lei, questa nuova specialità ha segnato una svolta nel suo percorso agonistico: oltre a esaltare il livello tecnico, le ha permesso di puntare sulla sua capacità interpretativa, in un esercizio che richiede molta energia e forza di espressione. Ha terminato così da padrona indiscussa di categoria, portando a casa il titolo di Campionessa Nazionale.

Nella categoria Freestyle Junior, Camilla D'Acri ed Elisa Massari hanno dovuto mantenere i nervi saldi dopo le buone esecuzioni del sabato, che le vedeva al terzo e al primo posto nella classifica preliminare.

Oltre alla preparazione fisica e tecnica, in questi momenti ci si accorge come sia importante anche allenare la mente a gestire le emozioni e mantenere la concentrazione sull'obiettivo prefissato. Entrambe hanno saputo trovare la giusta combinazione per confermare il proprio valore. Camilla ha così ottenuto la tanto desiderata medaglia di bronzo, sfiorata per poco nella prova precedente, mentre Elisa, oltre all'oro di giornata, ha tenuto ben stretto il titolo di Campionessa Nazionale per il secondo anno consecutivo.

Il terzo titolo di giornata è arrivato con il Duo formato da Silvia Fassio ed Elisa Massari: un'esecuzione di qualità, emozionante e senza perdite ha mostrato il consolidato legame delle due EGirls, che ancora una volta guidano la classifica. E dire che per la coppia che domina dai mondiali dello scorso anno in Svezia, quando raggiunsero con il quarto posto la miglior prestazione del team Italia, non ci sarà convocazione per l'europeo in Spagna. Pur dopo il passaggio nella categoria senior, la coppia allenata da Liboria Regina e Giulia Actis non ha mai più perso ma l'evidente superiorità non è stata sufficiente a convincere la commissione federale che, a discapito anche dei verdetti della giuria guadagnate sul campo, gli ha preferito un'altra coppia. Parrebbe infatti che In questo sport l'anzianità di servizio possa avere la meglio sul talento. Peccato...

Una diversa sorte è toccata ai Team Senior: questa volta Elisa Massari, insieme ad atlete di Carrù e New Bra, ha primeggiato sul team composito denominato "Okto Team" , nel quale si è esibita Elisa Gregori insieme ad atlete provenienti dalle società di Cormano, Lg2, Santa Cristina, Ninfea e Rivolta.

Silvia ha concluso la giornata esibendosi con l'Artistic Group composito "More than Black" e ottenendo la medaglia di bronzo.

Se questo weekend ha segnato la fine di un capitolo meraviglioso, un altro aspetta di essere scritto da Noemy, Elisa M., Camilla, Elisa G. che dal 1° al 6 luglio in Spagna, rapprenteranno l'Italia al prossimo Campionato Europeo.