Moto club Alfieri: Berger primo nell'Italiano U23/Senior

Weekend infuocato quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati su più fronti.

A cominciare da Pomarance (PI), in occasione di una nuova tappa del Campionato italiano Under 23/Senior. Gli Alfieri hanno conquistato la quarta posizione nella gara a squadre, con il team formato da Alessio Berger, Gabriele Doglio e Bartek Scarfiello. Per quanto riguarda la classifica individuale, Alessio Berger ha vinto nella Junior 125, Bartek Scarfiello ha chiuso settimo nella categoria 50 e Gabriele Doglio sesto tra i Junior 250 4 tempi. La classifica di Campionato, ancora parziale, continua a girare a favore del moto club Alfieri, con il primo posto provvisorio di Berger, a quota 57 punti (contro i 54 del secondo in lizza). Ottimo esordio in Campionato nazionale per