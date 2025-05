Avigliana Rebels: fine settimana ricco di partite e di emozioni

È stato un fine settimana ricco di partite e di emozioni per la grande famiglia degli Avigliana Rebels , anche se la Serie A di baseball ha osservato un turno di riposo. In pausa anche U12 Blue e U15, grazie al calendario dei rispettivi gironi. Ma il diamante non è certo rimasto silenzioso!

Serie A2 Softball: Le ragazze targate IREN Avigliana Rebels Reale Mutua hanno affrontato due match intensi contro il Legnano. Anche se i risultati non hanno sorriso alle nostre, lo spettacolo non è mancato. Ottime le prestazioni delle lanciatrici e tanto gioco vero in campo. Qualche errore ha condizionato il punteggio, ma non l’entusiasmo: la squadra di Maristella Perizzolo continua con fiducia il proprio percorso, con basi solide e tanto cuore.

Under 13: Una giornata brillante per le nostre giovani Rebels. Dopo un netto 5-2 in Gara 1, Gara 2 è stata una battaglia emozionante finita solo all’extra inning, con le Rebels vittoriose per 14-13. Grinta, carattere e tanta adrenalina: questa squadra ha dimostrato di avere i nervi saldi e lo spirito giusto per crescere ancora.

Under 12 Rebels: Un mix perfetto di sport e festa! Tra musica, sorrisi e balli i nostri piccoli hanno giocato con intensità e passione. Una giornata da incorniciare. Il dugout? Un concentrato di energia e complicità!

Under 16 Softball: Le ragazze sono entrate in campo determinate e concentrate. Vittoria per 5-3 in Gara 1 e dominio assoluto in Gara 2 chiusa 9-2. Difesa impeccabile, lanci precisi e un gruppo unito, giovane e talentuoso: il futuro è qui, e brilla di blu Rebels.

Under 18 Baseball: Partita impegnativa e qualche errore di troppo, ma i nostri ragazzi hanno stretto i denti e vinto per 14-12. Un test importante per imparare a gestire la pressione e a crescere come squadra. Lavoro, ascolto e spirito di gruppo: ingredienti fondamentali per continuare a migliorare.

Anche questo weekend ha confermato che gli Avigliana Rebels sono più di una squadra: sono una famiglia, una scuola di sport e di vita. Da chi vince dominando a chi impara lottando, ogni partita lascia un segno.