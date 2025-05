Storico debutto per la Diasorin Fenera Chieri’76 alle Finali Scudetto di Sitting Volley

Nel weekend del 17 e 18 maggio si sono disputate a Pomigliano d'Arco le final four scudetto femminile e maschile di sitting volley, finali che hanno visto la prima storica partecipazione delle ragazze della Diasorin Fenera Chieri'76. Dopo la semifinale persa contro la Cedacri Parma, fresca vincitrice della Champions League e neo Campionesse d'Italia, le chieresi nella finale per il bronzo hanno ben battagliato contro le padrone di casa del Nola alla fine soccombendo ma lottando per tutti i parziali. In particolare un rammarico per il terzo set nel quale la Diasorin si è portata avanti per 22-20 per poi cedere di misura 25-23. Ma, come ha detto l'allenatore Amauri Ribeiro alle ragazze «Dobbiamo essere orgogliosi perchè la strada è quella giusta».