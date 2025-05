Allianz Derthona Tortona: l'U17 Eccellenza alle Finali Nazionali

FINALI NAZIONALI!!! L’U17 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona conquista una splendida vittoria contro l’Olimpia Milano imponendosi con il punteggio di 76-71 e stacca, per il secondo anno consecutivo, il pass per le Finali Nazionali, quest’anno in programma a Chiusi e Chianciano Terme dal 16 al 22 giugno.