Grazie capitana: il BCC saluta Beatrice Attura

Arrivata nell’estate 2023, Beatrice è stata tra le grandi protagoniste della promozione in Serie A1 nella sua prima annata in biancorosso. Anno culminato con la nomina a MVP del Girone A della Serie A2. In quella stagione, la capitana delle Giraffe ha segnato 20 o più punti in tredici occasioni, andando in doppia cifra in 31 delle 36 partite disputate. I suoi 28 punti in gara 2 di finale a San Giovanni Valdarno e i 21 nella finalissima contro Alpo sono stati decisivi sia per la conquista della Serie A1 che del titolo di squadra ‘Campionessa della A2’ per il 2023/24.

Nell’annata appena conclusa, ha contribuito in modo importante ai grandi risultati ottenuti dal BCC: un suo canestro da tre punti nel supplementare della gara contro il Geas Sesto San Giovanni ha sugellato la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, le sue prestazioni al raggiungimento del quarto posto in classifica al termine della regular season.

Capitana in entrambe le stagioni, è scesa in campo con l’Autosped in 61 partite tra tutte le competizioni di Serie A1 e A2, totalizzando 917 punti, 242 rimbalzi e 247 assist. La sua professionalità e il suo impegno hanno accompagnato il percorso di crescita del BCC nelle due stagioni trascorse insieme. Sono stati tanti i momenti belli e indimenticabili scritti in questo cammino comune.

La Società ringrazia Beatrice per i due anni in biancorosso e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.