Prime medaglie ai CNU 2025 ad Ancona per il CUS Torino

Sono ufficialmente iniziati i 78esimi Campionati Nazionali Universitari Primaverili ad Ancona. Il team sportivo universitario torinese ha conquistato le prime medaglie nel taekwondo e nel tennistavolo, in totale 4 argenti. Di seguito le medaglie conquistate dagli atleti in rappresentanza del Centro Universitario Sportivo torinese. Da oggi inoltre prendono il via le competizioni di pallavolo M e F, tennis M e F e calcio a 5 M. Martedì sarà la volta della pallacanestro M e della scherma M e F, mercoledì del rugby a 7 M.