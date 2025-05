Il Piemonte protagonista agli europei di canottaggio

Otto medaglie per l’Italia agli Europei Under 19 di Kruszwica (Polonia) con le quali conquista il primo posto nel medagliere. Tre ori, due argenti e tre bronzi, con gli azzurri davanti alla Grecia e alla Polonia nella classifica generale per le nazioni. Per la prima volta nella storia della competizione, doppio successo nell’8+. Il Piemonte con i suoi atleti ha contribuito in modo significativo a questo successo, infatti ben quattro atleti appartengono alle società canottieri torinesi.