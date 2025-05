BEA Chieri: tutto pronto per la 16ª edizione del Torneo Amici di Enrico

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Scoiattoli Big e Small, Esordienti), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro e il Centro Minibasket Kangaroos, il Torneo Amici di Enrico ospita per il terzo anno consecutivo la Festa Provinciale Scoiattoli FIP. Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma include anche la seconda edizione del Trofeo 3×3 Under 14 e Under 16 US Acli. Parallelamente, è previsto un torneo di pallacanestro Under 13 e un torneo collaterale di volley, grazie alla collaborazione con Trofarello SEC.

Sia sabato 31 maggio sia domenica 1 giugno, negli spazi dell’oratorio di strada della Rovere 2 (Moncalieri, frazione Testona) è attivo un punto ristoro gestito dall’associazione Amici di Enrico, con i proventi dei pasti destinati a finanziare le attività benefiche sul territorio dell’associazione Amici di Enrico durante l’anno.

PROGRAMMA

Sabato 31 maggio

Torneo Aquilotti (2014-2015) @ Playground Enrico Airaldi e PalaWojtyla

Trofeo Acli 3×3 U14/U16 (dal 2009 al 2012) @ Centro sportivo San Silvestro

Torneo volley @ Palestra solare

Domenica 1 giugno

Torneo Under 13 (2012) @ Palestra Falcone

Torneo Scoiattoli Small (2017) @ Centro sportivo San Silvestro

Torneo Esordienti (2013) @ Playground Enrico Airaldi e PalaWojtyla

Festa provinciale Scoiattoli (2016) @ Piazza Argiroupoli

ORGANIZZAZIONE

BEA Chieri e Trofarello SEC

PARTNER

Associazione Amici di Enrico, Comune di Chieri, US Acli, FIP Piemonte, Centro Minibasket Kangaroos, FreeSport Moncalieri; Euroservizi Dispositivi Medici, Erowa, Alessio Carena, Stockwell&Co, Infosistemi, Mia Impianti, Mp Impianti, General Matic, Riabilitando, Comutensili Spa

PATROCINIO

Comuni di Cambiano, Moncalieri, Santena, Trofarello

STRUTTURE

Centro sportivo San Silvesro – Chieri, strada San Silvestro 35

PalaWohtyla – Cambiano, via Campi Rotondi angolo via D’Ovia

Palestra Solare – Cambiano, via Navone

Palestra Falcone – Santena, via Brignole

Playground Enrico Airaldi – Trofarello, via Nenni

Piazza Argiroupoli – Moncalieri, piazza Argiroupoli

Oratorio di strada della Rovere – Moncalieri (frazione Testona), strada della Rovere.