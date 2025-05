La Bertram solleva Walter De Raffaele dall’incarico di capo allenatore

Arrivato sulla panchina bianconera nel dicembre 2023, Coach De Raffaele ha guidato la squadra nella seconda parte della stagione 2023/2024, contribuendo in modo determinante alla qualificazione ai playoff e al raggiungimento dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024/2025.

Il Club desidera ringraziare Coach De Raffaele per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza a Tortona, esprimendo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.