Beach Volley Training trionfa alle Finali FIPAV: storico triplo scudetto per la società di Beinasco

Triplete. È questa la parola che meglio descrive il cammino trionfale della Beach Volley Training (BVT) alle Finali del Campionato Italiano per Società FIPAV 2025 , disputate nel weekend sul litorale di Bibione. La società di Beinasco (TO) ha infatti messo a segno un’impresa storica conquistando lo scudetto assoluto maschile, quello assoluto femminile e il titolo nazionale giovanile maschile .

A coronare un fine settimana perfetto anche la vittoria di Fabrizio Mussa e Matteo Martino nel prestigioso tabellone Gold Maschile, competizione regina riservata ai migliori d’Italia. Una doppia conferma per un team che ha saputo unire esperienza e talento emergente sotto un’unica grande identità sportiva.

«Questo triplo successo è il frutto di un progetto partito nel 2011, quando con Ezio Goia e Luca Larosa abbiamo deciso di investire tutto nella crescita di questo sport. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro tecnico e umano straordinario. La forza della Beach Volley Training è sempre stata nella visione condivisa e nella fiducia nei giovani» ha dichiarato Alessandro Contadin, uno dei responsabili del progetto.

Ma al di là dei titoli principali, la BVT ha brillato per numeri, profondità e qualità. Con oltre 90 coppie iscritte alle finali, ha saputo portare atleti in ogni categoria: giovanili, amatoriali, beginners e master.

Dominio giovanile: BVT padrona delle nuove generazioni

Nel tabellone Under 18 Maschile, il titolo tricolore è stato conquistato dalla coppia Lorenzo Profumo – Tommaso Pellegrini, un successo che ha regalato alla BVT il terzo scudetto stagionale, questa volta tra i giovani. A questi si aggiungono il secondo posto Under 20 Maschile di Barberio-Boninsegni, e numerosi altri piazzamenti in Top 5 e Top 10 tra Under 16, Under 18 e Under 20, sia maschile che femminile.

Tra le donne, secondo posto per Bosi-Cerrato e quarto per Merlini-Nosella nell’Under 20 Femminile, con oltre 30 presenze complessive della BVT nelle classifiche giovanili.

La Beach Volley Training ha saputo distinguersi anche per il suo approccio inclusivo, partecipando con entusiasmo alla nuova categoria Beginners, pensata per chi si affaccia per la prima volta alla disciplina. In questo contesto, il club ha raccolto risultati importanti, con due coppie femminili classificate tra le prime cinque e diverse presenze nel tabellone maschile, segno di una progettualità capace di accogliere e valorizzare anche i nuovi talenti.

Non meno rilevante il cammino della BVT nei tabelloni Silver e Bronze, dove l’esperienza e la preparazione hanno portato frutti concreti. Nel Silver Femminile è arrivato un brillante oro firmato dalla coppia D’Odorico – Cicogna, mentre Lucania – Quagliotti hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento. Ottimi piazzamenti anche nel maschile, con il bronzo nel Bronze Maschile ottenuto da Prato – Tomei e un altro argento nel Bronze Femminile grazie a Capano – Bourlot. Risultati che testimoniano la solidità del progetto anche oltre il settore giovanile e d’élite.

Master e over: esperienza e passione

Anche nelle categorie Over 35, Over 45 e Over 55, la BVT ha lasciato il segno, confermando la profondità di un progetto capace di abbracciare tutte le fasce d’età. Tra i tanti, da segnalare il terzo posto di Nuccio-Tutone e i quarti posti di Sposimo-Ferro e Bina-Bossolasco.

Un modello di riferimento nazionale

Con sedi attive in Beinasco, Grugliasco, Venaria e Cuneo, la Beach Volley Training continua a espandere la propria influenza sportiva e culturale, distinguendosi per visione strategica, qualità tecnica e attenzione ai valori formativi dello sport.

Le Finali FIPAV 2025 hanno certificato, con numeri e risultati, la leadership assoluta della BVT a livello nazionale. Ma per chi li conosce, il successo non è una sorpresa: è solo l’ennesimo passo di un cammino iniziato più di dieci anni fa con una semplice, ma potentissima idea: far crescere il beach volley in Italia, partendo da una visione condivisa e da tanto, tantissimo lavoro di squadra.