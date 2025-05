La Reale Mutua Torino ’81 a Napoli contro la Canottieri per la promozione in Serie A1

Inizia la settimana più importante per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che scenderà in vasca domani contro la Canottieri Napoli per la gara di andata della finale promozione nella massima serie. I gialloblù hanno giocato con carattere la semifinale contro la Lazio e hanno conquistato meritatamente la finale in due sfide. Per il terzo anno consecutivo la Reale Mutua Torino ’81 Iren affronterà il Napoli, questa volta in finale play-off. I ragazzi allenati da Massa arrivano dall’ottima prova contro il Sori e da una regular season vinta da imbattuti. La partita di ritorno si disputerà sabato 31 maggio alle ore 19.30 presso il Palazzo del Nuoto di Torino.