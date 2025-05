Cuneo aspettava la Superlega, 500 abbonamenti in 10 giorni

Che la Città di Cuneo e i cuneesi sognassero da 11 anni il ritorno della Superlega nel proprio palazzetto, non è certo una notizia, ma 500 abbonamenti in 10 giorni con il lancio della campagna abbonamenti “ A riveder le stelle ” al termine della Supercoppa A2 il 17 maggio, questo è qualcosa di straordinario!

Appresa la notizia, il Presidente Gabriele Costamagna si è così espresso: «Abbiamo raggiunto e superato quota 500 abbonamenti. È un traguardo che ci riempie di orgoglio, perché dietro ogni tessera c’è una persona che ha scelto di credere nel Cuneo Volley, nei nostri ragazzi, nella nostra visione. Abbiamo un sogno ambizioso: portare Cuneo sempre più in alto, con un palazzetto pieno, una città coinvolta, e un settore giovanile che cresce forte e sano. Per farlo, abbiamo bisogno di tutti voi».

Il settore verde è stato letteralmente preso d’assalto da chi proprio la vuol vivere da vicino la gara e sentirsi virtualmente parte di quelle esultanze e abbracci di squadra. Sugli ultimi posti disponibili nelle tre tribune verdi a bordo campo, il Presidente del Cuneo Volley ha così commentato: «Abbonarsi è entrare a far parte della storia del Club biancoblù. Scegliete di vivere in prima persona la Superlega, non fatevela raccontare. Vi aspettiamo al palazzetto!».

Fino al 31 maggio sarà attiva la promozione a prezzi scontati su tutte e quattro le tipologie di abbonamento, dopodiché ci sarà una maggiorazione. Abbonarsi converrà in ogni caso, anche da giugno in avanti, perché durante la stagione verrà adottato il “biglietto dinamico”: il prezzo varierà in base all’avversario e alla calendarizzazione delle gare. Pertanto fino a fine mese approfittare della promozione è la scelta più conveniente, tuttavia dal 1° giugno abbonarsi continuerà ad essere più economico rispetto all’acquisto dei singoli ingressi.

Stasera, martedì 27 e giovedì 29 maggio dalle 18.00 alle 20.00 apertura straordinaria della Biglietteria al Palazzetto per l'acquisto degli abbonamenti.

Resta aperta online su Liveticket.it la prevendita, così come nei Liveticket point, tra cui "Energia Pulita" in c.so Nizza 29 a Cuneo e "Il Podio Sport" in v. Valle Po 99 a Madonna dell'Olmo.