Overall Cycling Team: Nicolas Frigo 4° al Trofeo Schiatti

Nicolas Frigo si dimostra velocista di rango ottenendo un ottimo 4° posto nella volata di gruppo al termine del Trofeo Schiatti corso all'interno dell'Autodromo di Monza. lo sprinter di Overall Tre Colli è stato ben supportato dai compagni di squadra. Il Team, impegnato oggi a San Giovanni Valdarno, affronterà il 2 giugno il circuito di Fiorano per poi trasferirsi in Campania per la prima edizione del Giro di Campania a tappe. Dal 5 al 7 giugno tra Baia Domizia, Maiori e Marcianise. Al via: Andrea Tibald, Luca Belloni, Giovanni Morello, Giovanni Bisoni, Nicolas Frigo.