Novipiù Monferrato Basket: coach Corbani al centro del nuovo corso

Coach Corbani, oltre a continuare il suo lavoro come Capo Allenatore, assumerà anche la direzione tecnica della prima squadra e di tutte le squadre del settore giovanile targato Novipiù. Questa scelta sottolinea l’intenzione del club di creare una sinergia tra i vari livelli, con un approccio integrato che favorisca la crescita e lo sviluppo di giocatori e staff.

A supporto di questo rinnovato assetto Dario Calemme è stato nominato General Manager. Già apprezzato nel ruolo di dirigente, si concentrerà sulle attività amministrative e organizzative, assicurando continuità e professionalità nella gestione delle operazioni quotidiane.

Con queste decisioni, Novipiù Monferrato Basket guarda avanti con determinazione, pronta ad affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e una visione strategica chiara che sarà interamente dedicata a far si che Casale Monferrato possa diventare un polo dove costruire, sviluppare e lanciare i giovani talenti nella pallacanestro nazionale.

Fabio Corbani – Coach Novipiù Monferrato Basket: «Crediamo sia arrivato il momento di amplificare e rendere ancora più chiara la nostra missione. In un momento storico in cui in tanti denunciano la mancanza di un vero percorso di sviluppo per i giocatori italiani, soprattutto nel passaggio dal settore giovanile alla pallacanestro seniores, il nostro obiettivo è rendere Casale Monferrato un punto di riferimento proprio in questa fase delicata e decisiva della carriera di un atleta. Vogliamo che chi sceglie di venire qui lo faccia perché sa che troverà un ambiente strutturato, professionale, dove poter crescere non solo tecnicamente, ma anche mentalmente. Il nostro club deve diventare un luogo riconosciuto a livello nazionale per la capacità di valorizzare i giovani, accompagnandoli con serietà e competenza verso il basket dei grandi. Allo stesso tempo, intendiamo continuare a investire e potenziare tutto il nostro settore giovanile, dal minibasket fino alla prima squadra, creando un sistema coerente, competitivo e sempre più integrato con il mondo seniores. Lo abbiamo fatto quest’anno e vogliamo che questa connessione sia sempre più forte e virtuosa. Sarò felice se riuscirò, in questo processo, con la mia esperienza, ad essere un aiuto concreto per i giocatori e per lo staff. Per ora sono felice di essere stato scelto. Grazie».

Novipiù Monferrato Basket, nel contesto di riorganizzazione degli asset societari in ottica delle prossime stagioni sportive, comunica di aver risolto consensualmente il contratto pluriennale con il Direttore Sportivo Gabriele Casalvieri. La Società desidera ringraziare calorosamente Gabriele per il suo contributo prezioso e gli augura le migliori fortune per il suo futuro, sia sul piano professionale che personale.