Autosped BCC Derthona saluta Cristian Braidotti

Autosped BCC Derthona comunica che, nella prossima stagione, Cristian Braidotti non rivestirà più il ruolo di vice allenatore della prima squadra. Arrivato nell’estate 2024, Cristian, con il suo impegno e la sua professionalità, ha fatto parte dello staff tecnico guidato da coach Orazio Cutugno, contribuendo al raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto in graduatoria al termine della stagione regolare.

La Società ora saluta e ringrazia Cristian Braidotti e gli augura il meglio per le prossime tappe della sua carriera professionale.