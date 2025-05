Lo schiacciatore croato Marko Sedlacek vestirà la maglia di Cuneo

Il Cuneo Volley prosegue il proprio mercato in posto quattro con l’arrivo dello schiacciatore croato Marko Sedlacek . Il primo straniero del roster di coach Battocchio è proprio lui, il vice campione europeo 23/24, ricettore molto solido e una mente astuta in attacco. Attualmente impegnato in Indonesia, è un esperto conoscitore del campionato di Superlega italiano, dove ha giocato in forza a Padova, Cisterna, Monza e Piacenza.

Le prime parole di Marko sono state per il pubblico e i tifosi, oltre che per la società: «Spero che i tifosi ci sostengano nella nuova stagione e sono contento che un club come il Cuneo sia tornato in Superlega, perché merita di essere qui. | I hope the fans will support us in the new season and I am glad that a club like Cuneo is back in Superlega because he deserve to be here.».

Cosa ti ha portato a Cuneo?

«Prima di firmare per Cuneo ho fatto molte ricerche. Ho sentito dire che è un club molto ben organizzato, con una bella palestra e un buon tifo. | Before I signed for Cuneo, I did a lot of research. I heard that is a very well-organized club with a nice gym and good fans.»

Nei colloqui con il Presidente Costamagna, il Ds Brugiafreddo e coach Battocchio che impressione hai avuto?

«Quando ho parlato con la società e mi hanno detto quali giocatori volevano ingaggiare, ho capito che avevano un'ottima idea e ottime ambizioni. | When I spoke to the club, they told me which players they wanted to bring in and I realized that they had a good idea and good ambitions.»

Ti sei già posto un tuo obiettivo per la prossima stagione?

«Il mio obiettivo per il prossimo anno è creare un buon ambiente in squadra ed essere un avversario sgradevole per tutti. | My goal for next year is to create a good atmosphere in the team and be an unpleasant opponent for everyone.»

Non vorrete certo deludere Marko e le sue aspettative di pubblico al palazzetto?

