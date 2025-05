La Reale Mutua Torino ’81 Iren ci prova, ma Gara 1 va alla Canottieri Napoli

La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde la gara d’andata della finale play-off contro la Canottieri Napoli . I gialloblù partono un po' contratti e sprecano molto, mentre i partenopei non sbagliano le loro occasioni, poi i ragazzi di Simone Aversa sono bravi a non scomporsi e provano a ricucire lo svantaggio di quattro reti nell’ultimo tempo di gioco. Adesso la sfida di ritorno si svolgerà a Torino sabato 31 maggio al Palazzo del Nuoto di Torino davanti ai propri tifosi.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta in vantaggio con la rete dal perimetro di Colombo e il Napoli pareggia con Confuorto. I padroni di casa realizzano la rete del 2-1 con Zivkovic in superiorità numerica e fanno il +2 ancora con Confuorto. Si rientra in acqua e la Canottieri aumenta il vantaggio con Mutariello in superiorità numerica, ma i gialloblù rispondo con Colombo per il 4-2 e con Gattarossa per il -1. I partenopei si riportano sul +2 con la parabola di Zivkovic.

Al cambio vasca la Canottieri Napoli si porta sul 6-3 con il mancino Zivkovic e dopo qualche minuto la Torino ’81 prova a rialzare la testa con la rete in superiorità numerica di Lisica, ma il Napoli fa il 7-4 con Confuorto. I ragazzi di Simone Aversa accorciano lo svantaggio con il gol fantascientifico del croato Lisica e allo scadere del terzo tempo i partenopei segnano l’8-5 con il rigore trasformato da Confuorto. Si rientra in acqua con la Canottieri Napoli che va sul +4 con il gol in superiorità numerica di Borrelli, ma Gattarossa risponde per il 9-6 e Tononi accorcia sul -2. La Torino ’81 è in partita: Gattarossa realizza la rete del 9-8 in superiorità numerica, ma Mutariello fa il 10-8 con l’uomo in più che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Non siamo contenti della prestazione, il risultato è stato una logica conseguenza. Ci è mancata fluidità di gioco in attacco, avevano le idee un po’ confuse, per i primi due tempi e mezzo abbiamo fatto fatica. La Canottieri ha fatto la sua solita partita, ha giocato con ordine e ci hanno punito su alcune nostre disattenzioni, ma nonostante questo siamo riusciti ad arrivare sul -1. Ora ci rinfreschiamo le idee e sono sicuro che faremo un'altra partita in gara due a casa nostra, sperando di avere la piscina piena!».

Le parole di Marco Raviolo: «Usciamo da gara 1 con la consapevolezza di poterci giocare la possibilità di andare alla bella, vincendo sabato a Torino, perché abbiamo giocato una buona seconda parte di match e il livello delle due squadre è simile. Complimenti alla Canottieri Napoli per la vittoria del primo tempo di questa serie. Adesso tocca a noi portare a casa il secondo tempo! Sabato ci aspettiamo di giocare in una piscina strapiena e rumorosa! Invitiamo tutti i nostri tifosi al Palazzo del Nuoto sabato 31 maggio alle ore 19.30 per sostenere la squadra».

IL TABELLINO

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10-8

Parziali (3-1; 2-2; 3-2; 2-3)

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Cerchiara, Zivkovic 3, Coda, Confuorto 4, Raia, Mutariello 2, Gargiulo, Parisi, Tozzi, Borrelli 1, Esposito, Fuorto, Guadagni. All. Massa.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Cigolini, Costa, G. Novara, Gattarossa 3, Cassia, E. Novara, Colombo 2, Santosuosso, Ermondi. All. Aversa.

GLI ARBITRI: BRASILIANO - RICCIOTTI

LE NOTE: Usciti per limite di falli Maffe (T) e Cigolini (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AC Group Canottieri Napoli 6/10 + 1 rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 3/8. Spettatori 200 circa.