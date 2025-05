Sabato 31 maggio si conclude il progetto “FAI sport… con arte”

Sabato 31 Maggio è prevista al Castello della Manta la chiusura del progetto “FAI sport…con arte”. In un fine settimana pregno di eventi, Manta ed il suo iconico maniero sugellano, in due diversi momenti, un binomio vincente, sport e arte.

Alle ore 10.30 nel Giardino grande del Castello sarà possibile partecipare ad una lezione dimostrativa di Fitwalking con due maestri d’eccezione, Giorgio e Maurizio Damilano, ideatori della disciplina e campioni di marcia. La partecipazione è GRATUITA, è solo richiesta la prenotazione scrivendo a faimanta@fondoambiente.it.

Al termine di questo momento verranno inaugurati, con il tradizionale taglio del nastro, i due percorsi “Via Collina” e “Via San Giacomo”, tracciati in occasione del progetto, fruibili da tutti tecnologici e non.

È infatti possibile scaricare la traccia gps inquadrando il QR code presente sul cartello nel parcheggio del Castello - punto di partenza ed arrivo per entrambi - e sul sito di progetto (www.faisportconarte.it); oppure è possibile dimenticare i dispositivi e seguire la segnaletica dedicata.

Per testarli verrà proposta una breve camminata accompagnata, aperta a tutti alla portata di tutti, con partenza ed arrivo al Castello.

“FAI sport… con arte” è un progetto ideato dall’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia e dal Castello della Manta, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, patrocinato dal Comune di Manta.

L’iniziativa ha offerto un’esperienza consapevole che unisce storia, arte, natura, territorio e cura del sé attraverso una pratica, il cammino/fitwalking, semplice, divertente, salutare, in connessione con l’ambiente, in un contesto culturale di pregio: alla visita del Castello si unisce la camminata in collina, accompagnata o in autonomia, su due percorsi suggestivi e panoramici alla portata di tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo è stato possibile implementare ulteriormente la già ricca offerta di attività proposte dal FAI al Castello della Manta:

Quasi un migliaio di bambini e ragazzi di Piemonte e Liguria ha usufruito del percorso di visita didattica “FAI sport con arte”;

Sono state proposte nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno in corso 6 visite dedicate che hanno registrato, quando il meteo l’ha consentito, il tutto esaurito;

Sono stati tracciati due percorsi collinari con partenza ed arrivo al parcheggio del Castello a disposizione di tutti cittadini e turisti che vogliono godere del connubio unico tra storia e natura.

Sono state formate tre guide fitwalking in maniera tale che lo speciale percorso di visita possa essere proposto in maniera permanente.

Per informazioni e prenotazioni:

www.faisportconarte.it

https://fondoambiente.it/eventi/fai-sport-con-arte