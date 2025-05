Playtomic Experience Torino è già nel futuro

Si scrive Playtomic , si legge piattaforma di prenotazioni online e vero strumento di business per i centri sportivi, diffusa in tutto il mondo, con tre milioni di players negli sport di racchetta. In questo caso parliamo di padel e della “Playtomic Experience Torino” : «Quello che abbiamo pensato di fare e poi realizzato – afferma Alessandro Cretazzo , club success manager della realtà per l’area nord-ovest – è un circuito di tornei nei club di Torino e della prima cintura che utilizzano la nostra applicazione anche nell’ottica di valorizzarla ulteriormente. Start up nel 2011 è stata lanciata sul mercato nel 2017 e ha preso forma in Spagna, una delle massime culle del padel. Oggi è presente in 65 Paesi e annovera 6.090 club».

La risposta all’idea test è stata immediata da parte dei club torinesi: «Sono stati 16 i club che hanno aderito a questa novità e i tornei sono partiti lo scorso 11 maggio. Si chiuderanno il prossimo 15 giugno. Sono riservati – prosegue Cretazzo – ai giocatori di categoria amatoriale (max. 4ª fascia partendo dalla 5ª) e rispondono alla filosofia di base del padel. Da una parte aggregazione e divertimento, fin dai primi colpi, dall’altra un occhio all’agonismo e alla crescita tecnica del singolo. Ai club abbiamo lasciato libera scelta di organizzare un torneo maschile o femminile. Si parte da un numero minimo di cinque coppie e si arriva a un numero massimo di 20 per tappa. Le iscrizioni ai diversi tornei vengono ovviamente effettuate mediante l’applicazione Playtomic. I vincitori dei diversi tornei si affronteranno nelle finali del 22 giugno e le migliori due coppie, una maschile e una femminile, vinceranno un viaggio all-inclusive a Madrid per visitare il cuore pulsante degli uffici Playtomic e avranno la possibilità di giocare con un tandem tra i più forti al mondo (n° 10 del ranking FIP) composto da Carolina Orsi e dalla spagnola Nuria Rodriguez. Stiamo facendo una sorta di test con l’obiettivo di estendere il prossimo anno questa formula ad altre città e in futuro interessare tutte le aree della nostra penisola. L’entusiasmo e i numeri di questa “prima”, che raccoglierà circa 400 giocatori e giocatrici, ci autorizzano a ben sperare».

Il target degli iscritti è variegato: «Ci sono molti giovani – spiega Cretazzo –, ma anche padelisti più esperti che hanno visto in questo tipo di tornei e circuito una possibilità ulteriore per divertirsi giocando a padel e conoscere altri appassionati come loro. La bellezza dello sport della pala è anche questa».

Playtomic Experience Torino, nel pieno spirito della condivisione che è un’altra peculiarità del padel, ha voluto realizzare il test con altri brand importanti: «A tutti gli iscritti – sottolinea Alessandro Cretazzo – viene dato un kit con una maglietta realizzata da Decathlon, griffata Playtomic e Chiusano Immobiliare, un integratore dell’azienda LIQUID I.V, una barretta energetica Be – Kind e un coupon con il 10% di sconto sull’acquisto di materiale padel dell’azienda Decathlon».

All’insegna, dunque del principio secondo il quale “insieme si vince” il circuito è partito e sta raccogliendo sempre più consensi. La “Community” Playtomic ha così un’ulteriore motivazione per crescere e affermarsi sempre più nel mercato di settore in un momento nel quale soprattutto in Italia, dove sono oltre 1.700 i club che utilizzano l’app, gli sport di racchetta stanno sempre più esplodendo e raccogliendo nuovi giocatori o atleti di ritorno, anche da altre discipline. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Country Manager Italia Playtomic, Raphael Weitschek.

Con negli occhi e nel cuore l’obiettivo Madrid, il circuito sta dunque entrando sempre più nel vivo, per la gioia dei suoi protagonisti.

I MAGNIFICI 16

Sono 16 i club che sono entrati a far parte della “Playtomic Experience Torino”, realtà leader del movimento del padel torinese e piemontese, ormai conosciute anche su scala nazionale. I primi a portare a termine i rispettivi tornei sono stati lo scorso 11 maggio la Sisport e l’Orange Padel. Il testimone è passato al circolo Le Pleiadi di Moncalieri il 18 maggio scorso. Nel fine settimana appena lasciato alle spalle è stato il Centro Sportivo Robilant a mettere in campo i suoi protagonisti nella giornata del 24 maggio. Domenica 25 maggio, invece, tutti in gara al Borgaro 22 Padel Center e a “La Reale Sporting Club”. Il 31 maggio toccherà al Padel City Sport Friendly di Leinì. L’8 giugno sarà la volta di altri quattro club: il Padelife Settimo Cielo, l’Enjoy Padel Candiolo, il River Side Padel e lo Sporting Friends di Rivoli, seguiti dal Master Club Rivarossa il 13 giugno. Molto ricco di appuntamenti il 15 giugno: i giocherà al GPadel Torino, al GPadel Rivalta, al Bunker ASD APS e al Promenade Padel Zone. Il 22 giugno saranno forti le suggestioni per le finali ospitate dal GPadel Torino di via Cenisia. Nell’occasione saranno in palio per i vincitori gli ambiti premi per volare nella capitale spagnola che è anche una delle mete più ambite nel panorama del padel continentale.