Asti Padel Teams: terza giornata di Campionato CSI 2025 

Continui sorpassi in classifica nel secondo campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre targato CSI Asti, segno dei forti equilibri tra le 11 squadre di categoria Maschile “Elite” che si stanno giocando due posti alle Finali Nazionali di Terni del prossimo ottobre. Martedì 27 maggio, sul campo 3 dell’Asti Padel, A-Team perde il primo set al tie-break contro I Puntazos, ma recupera nei due successivi col risultato di 6-3 in entrambi. Sul campo 4 anche Arena Padel Team si fa scappare un punto, battendo F.T.P. Soc. Coop. per 6-4 nei primi due set e lasciando agli avversari l’ultimo senza vincere un gioco (0-6).

Nella serata successiva Treni Golf Asti Padel e Those Six si portano a casa un bel 3-0, rispettivamente contro 100k (6-2/6-2/6-3) e Net King Padel (6-4/6-4/6-2). Giovedì 29 vittoria rotonda anche per Costa Barber Shop 1973, che nel campo di casa della Waya regola Benfatto Smash Team con i parziali 6-1/6-1/6-0.

In classifica Those Six (9 punti) approfitta del piccolo passo falso di A-Team (8) per portarsi in testa, così come Treni Golf (6) riesce ad agganciare al terzo posto I Puntazos (6), precedendo al momento solamente per aver vinto un game in più. Riesce il sorpasso anche a Costa Barber Shop (5) su F.T.P. Soc. Coop. (5) per effetto della vittoria nello scontro diretto. Arena Padel Team (4), con un incontro in meno, deve ancora raggiungere i piani alti della classifica, così come Addominal (1) che dovrà provare a risalire la china nelle prossime giornate. Chiudono la classifica Net King Padel (1) e 100k e Benfatto Smash Team, ancora a secco di punti.

Nel prossimo turno martedì 3 giugno Addominal e Arena P.T. cercheranno di iniziare la propria scalata contro Costa B.S. e 100k, mentre i casalesi di Benfatto S.T. se la dovranno vedere con A-Team che non vorrà perdere altri punti per strada. Mercoledì 4 toccherà a Treni Golf A.P. vs. Net King Padel mentre il big-match di giornata potrebbe essere quello tra F.T.P. Soc. Coop. e I Puntazos, due squadre che non possono perdere altro terreno e che nei precedenti hanno sempre regalato forti emozioni.

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti