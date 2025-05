Reale Mutua Torino ’81 Iren: è tempo di gara 2

Dopo la sfida di andata alla “Scandone” vinta per 10-8 dalla Canottieri Napoli, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca questo sabato, alle ore 19.30, davanti ai propri tifosi per provare ad allungare la serie alla bella e continuare il sogno promozione. I gialloblù hanno dalla loro parte il pubblico di casa del Palazzo del Nuoto di Torino che spingerà i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto, ma devono rimanere concentrati fino al fischio finale per arginare le bocche di fuoco partenopee e mettere in difficoltà i propri avversari.