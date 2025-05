Dodecarun, doppietta etiope a Valenza. Cafasso domina tra le donne

Doppietta etiope alla Camminata Città dell’Oro di Valenza, tornata nel calendario delle corse su strada piemontesi dopo oltre vent’anni di assenza grazie al circuito Dodecarun. Ha vinto, con una gara di testa dal primo all’ultimo dei 5,7 chilometri del percorso, il trentenne Walegnin Limenh davanti al connazionale Mulugeta Fenja, staccato di 8 secondi. I due, reduci dalla mezza maratona di Aosta, non hanno avuto problemi per piegare la concorrenza, guidata dall’alessandrino Moussine Hafid che ha conquistato il podio in volata su Gabriele Roselli.

Tra le donne – nella prova che gli organizzatori Giorgio e Steve Goggi hanno voluto dedicare ad Arianna Alpi, figlia dell’attrice ed ex atleta valenzana Marina Giulia Cavalli, morta di leucemia dieci anni fa – nuovo successo di Sofia Cafasso, il quarto su sei prove del circuito. «Non mi aspettavo un percorso con tutti questi saliscendi – ha detto sul traguardo – Alla fine ho corso a una media di 3 minuti e 40” al chilometro. Posso dirmi soddisfatta».

La prossima prova del circuito Dodecarun – la prima su pista- è un 5000 metri in calendario lunedì 2 giugno ad Alessandria Il circuito prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i risultati della prova di Valenza

Uomini. 1. Limenh (Etiopia) 17’03”; 2. Fenja (Etiopia) 17’11”; 3. Hafid (Atl. Alessandria) 17’25”; 4. Roselli (Atl. Novese) 17’26”; 5. Cucco (Frecce Bianche) 17’42”; 6. Mazzucco (Atl. Santhià) 17’43”; 7. Cane (Frecce Bianche) 18’06”; 8. Gueydon (Francia) 18’19”; 9. A. Cafasso (Alpi Apuane) 18’41”; 10. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 18’52”. Donne. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 20’07”; 2. Borello (Atl. Canavesana) 20’20”; 3. Menditto (Atl. Alessandria) 21’20”; 5. Zavanone (Brancaleone Asti) 21’41”; 6. Corradi (Brancaleone Asti) 22’23”; 7. Stefani (Brancaleone Asti) 22’31”; 8. Laino (Brancaleone Asti) 22’42”; 9. Jakubovska (Atl. Novese) 22’59”; 10. Conoscenti (Borgaretto ’75) 23’17”.

Vincitori di categoria. Uomini. A-JN-PM Limenh (Etiopia) 17’03”; AM35 Cucco (Frecce Azzurre) 17’42”; SM40 Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 18’52”. SM45 Zulian (Brancaleone Asti); SM50 Scabbio (Atl. Novese) 19’01”; SM55 Cazzato (Run of Made) 20’38”; SM60 Cabella (Run of Made) 23’22; SM65 Musso (Atl. Saluzzo) 22’46”; SM70+ Perrera (Maratoneti Genovesi) 23’51”. Donne. A-JN-PF S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 20’07, SF35 Stefani (Brancaleone Asti) 22’31”; SF40 Zavanone (Brancaleone Asti) 21’41”; SF45 Stefani (Brancaleone Asti) 22’31”; SF50 Conoscenti (Borgaretto ’75) 23’17”.SF55 Laino (Brancaleone Asti) 22’42”; SF60 Cammalleri (Borgaretto ’75) 23’24”; SF60 Re (Azalai) 26’54”; SF65 Sulis (Brancaleone Asti) 29’28”

