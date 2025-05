Olimpo e Twin, in tantissimi alla coreografia per la Vuelta

I ragazzi e le ragazze di Twin Towns e Olimpo Alba hanno partecipato numerosi all’evento di venerdì per realizzare la coreografia celebrativa della Vuelta di Spagna! La celebre corsa ciclistica vedrà infatti il territorio di Langhe e Roero protagonista con la tappa di fine agosto che partirà da Alba e arriverà a Limone.

Tantissimi sportivi di tutte le società ieri allo Stadio Manzo di San Cassiano hanno raccolto l’invito dell’amministrazione comunale per realizzare una coreografia che è stata filmata con un drone e sarà mandata in onda durante la diretta TV della tappa di Alba della Vuelta.

Il gruppo del basket (Olimpo+Twin) è stato uno dei più numerosi, se non il più numeroso, con oltre cinquanta ragazze e ragazzi!

Ci vediamo in TV e …evviva lo sport!!