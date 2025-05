Prima conferma in casa Autosped: Francesca Melchiori resta al BCC

Arrivata nell’estate 2023, Francesca Melchiori è stata tra le protagoniste della storica promozione in Serie A1 nella sua prima annata, mentre nel 2024/25 ha contribuito – con le sue prestazioni – al raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto in classifica al termine della regular season.

L’anno che sta per iniziare sarà il terzo consecutivo con la canotta Autosped per Melchiori, che vanta 59 presenze e 436 punti segnati sino a questo momento nella sua esperienza con le Giraffe.

La storia tra l’Autosped BCC Derthona e Francesca Melchiori prosegue, per la terza stagione consecutiva.