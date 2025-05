La Reale Mutua Torino ’81 Iren dice addio alla promozione: Canottieri Napoli vola in A1

Sfuma il sogno promozione per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde gara 2 per 8-11 contro la Canottieri Napoli che la prossima stagione giocherà nella massima serie .

LA PARTITA

Inizia il match e la Canottieri Napoli si porta in vantaggio con la rete di Zivkovic, poi raddoppia con la superiorità numerica realizzata da Tozzi e va sul +3 con Gargiulo. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco, la Reale Mutua Torino ’81 Iren fatica ad entrare in partita e i loro avversari continuano a punirli con il rigore trasformato da Confuorto e la rete di Gargiulo in superiorità numerica per lo 0-5. I gialloblù rialzano la testa con Tononi in superiorità numerica, ma i partenopei rispondono con Zivkovic. I ragazzi allenati da Massa continuano a spingere e allungano sull’1-7 con la controfuga di Coda, ma al termine del secondo tempo Ermondi trova il gol del 2-7.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 fa il 3-7 con la superiorità numerica di Ettore Novara, però gli ospiti ritrovano il +6 con Confuorto. I gialloblù reagiscono: Costa segna il 4-8, Tononi accorcia le distanze ed Ettore Novara trova la rete del 6-8 che infiamma il Palazzo del Nuoto di Torino, ma il Napoli ritorna sul +3 ancora con Confuorto. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e i torinesi fanno il 7-9 con Lisica, ma Borrelli risponde. La Torino ’81 ci prova con la superiorità numerica di Colombo, ma Mutariello realizza la rete del 8-11 finale che chiude il match e fa conquistare i suoi la promozione in Serie A1.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Siamo amareggiati per non essere riusciti a vincere davanti ai nostri sostenitori e giocarci le nostre chance promozione a gara 3. Anche stasera l'emozione e la tensione ci ha tradito, abbiamo regalato due tempi alla Canottieri, squadra che durante l'anno non ha mai perso. Nel terzo tempo ci siamo sbloccati, riuscendo a ricucire parzialmente lo svantaggio, ma poi è mancata un po' di lucidità, energia e fortuna negli ultimi minuti di gioco per raggiungerli e riaprire la partita. Facciamo i complimenti alla Canottieri Napoli».

Per poi continuare: «Complessivamente ci dobbiamo ritenere soddisfatti della stagione, abbiamo fatto più di 50 punti con tre sconfitte nella regular season migliorando la fase difensiva, e disputato un’ottima semifinale con la Lazio. Tutti i ragazzi sono migliorati sotto il profilo tecnico, i nostri giovani sono cresciuti ed anche i giovani ragazzi del vivaio si sono ritagliati spazio in tante partite, se manterranno l'impegno e la costanza negli allenamenti potranno avere ancora più spazio il prossimo anno. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi che sono venuti questa sera a sostenerci!».

Le parole di Marco Raviolo: «Complimenti alla Canottieri, ha dimostrato di essere più forte nelle due partite disputate. Noi, sia a Napoli che in casa abbiamo regalato la partenza ai nostri avversari e recuperare dal 1-7 di oggi diventa difficile, nonostante ci sia stata una reazione. Quando si arriva in finale il bilancio della stagione è comunque sempre positivo, poi bisogna giocarle e si può anche perdere, ma intanto bisogna arrivarci. Faccio i complimenti ai ragazzi e a Simone, il prossimo anno ci riproveremo con caparbietà e testardaggine. Infine, un ringraziamento al nostro meraviglioso pubblico che ci ha supportato tutta la stagione ed anche oggi si è fatto sentire!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 8-11

Parziali (0-3; 2-4; 4-2; 2-2)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 2, Maffè, Cigolini, Costa 1, G. Novara, Gattarossa, Cassia, E. Novara 2, Colombo 1, Santosuosso, Ermondi 1. All. Aversa.

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Cerchiara, Zivkovic 2, Coda 1, Confuorto 3, Raia, Mutariello 1, Gargiulo 2, Parisi, Tozzi 1, Borrelli 1, Esposito, Fuorto, Guadagni. All. Massa.

GLI ARBITRI: PINATO - CAVALLINI

LE NOTE: Usciti per limite di falli Tozzi (N) e Gattarossa nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 Iren 3/13 e AC Group Canottieri Napoli 3/8 + 1 rigore. Spettatori: 1000 circa.