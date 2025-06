Cuneo Volley: raggiunti 1.000 abbonamenti per la Superlega

«Cuneo ha risposto presente! Siamo arrivati a mille e possiamo farne di più Siamo uniti, siamo pronti a lottare per mantenere la categoria» - ha così commentato i numeri della campagna abbonamenti, Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

Abbonarsi converrà sempre ovviamente, perché durante la stagione per gli ingressi singoli alle partite verrà adottato il Biglietto dinamico: il prezzo varierà in base all’avversario e alla calendarizzazione delle gare.

Da oggi, 1° giugno, la campagna abbonamenti proseguirà con la maggiorazione fino all’inizio del campionato in autunno ai seguenti importi per settore:

• VERDE INTERO – 190€ (tribuna verde numerata)

• VERDE SUPPORTER – 170€ (tribuna verde corta numerata sotto la curva BB)

• ROSSO INTERO – 145€ (tribuna rossa non numerata)

• ROSSO RIDOTTO U19 – 95€ (tribuna rossa non numerata)

Dove acquistare l’abbonamento?

Online su Liveticket.it oppure da “Energia Pulita Nord Ovest” in corso Nizza n.29 a Cuneo.

Chi ha diritto all’abbonamento ridotto U19?

Gli abbonamenti ridotti U19 sono riservati a coloro di età inferiore ai 19 anni, con obbligo di esibizione documento d’identità ai cancelli.

La CURVA SUPPORTER è un’ottima soluzione per coloro che vogliono vivere la gara da molto vicino al campo, con posto assicurato e numerato, intonando cori insieme alla curva dei tifosi nel settore sovrastante. Biglietto omaggio per diversamente abili da richiedere via e-mail a biglietteria@cuneovolley.it entro tre giorni prima della gara. Ingresso omaggio per i bambini 0-5 anni, che potranno entrare senza biglietto e non dovranno occupare posti a sedere.