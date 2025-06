S.G. Concordia: Campionato di Insieme Gold

Sabato, nel Palazzetto dello Sport di Saluzzo, si è svolta la Prova Regionale del Campionato di Insieme Gold 2025 , appuntamento atteso dagli appassionati della ginnastica ritmica, perché porta in pedana gli esercizi di squadra, tanto affascinanti quanto complessi e difficili, perché, oltre alle consuete abilità di maneggio degli attrezzi, richiedono la capacità di collaborare con le compagne, muovendosi all’unisono ed effettuando i movimenti in sincronia perfetta.

La S.G. Concordia ha gareggiato nella categoria Allieve (classe 2012-2017), 13 squadre in gara, con una delle squadre più giovani di tutta la competizione: Lidia Amicone (2013), Vittoria Capra (2014), Alexa Argenio e Giorgia Costa (2015) ed Arianna Milanese (2016), alla loro prima esperienza in questo Campionato, si sono confrontate con squadre formate da ginnaste più “anziane” e più esperte.

Con le 5 palle (l’attrezzo obbligatorio per la loro categoria) hanno presentato un esercizio brioso e frizzante, ricco di passaggi originali, eseguito con espressività e aderenza al ritmo della musica, segnato solo da un errore proprio sul finale.

Col punteggio di 16.150, le “farfalline” chivassesi si sono collocate al 6° posto, a meno di un punto dalla seconda posizione, conquistando il pass per la fase Nazionale, prevista a metà giugno.

Positivi i commenti delle tecniche Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti, che hanno seguito la preparazione della squadra «Questa gara ha costituito una prima esperienza importante per le nostre giovani ginnaste – afferma la Direttrice Tecnica della Concordia, Clara Shermer – che hanno dimostrato di saperla affrontare nel modo giusto, raggiungendo l’affiatamento e l’intesa indispensabili per la buona riuscita di un esercizio di squadra e ottenendo anche un buon punteggio, nonostante l’errore commesso. È stato un buon inizio, ed ora continueremo in palestra il lavoro iniziato, confidando nelle potenzialità di questo gruppo».