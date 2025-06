Eurogymnica campionessa di Insieme un anno dopo

L'Insieme, meglio conosciuto come "Squadra", è una specialità nella quale Torino e l'Italia hanno una lunga tradizione, che affonda le radici agli albori della ginnastica ritmica e che ha la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana, in gara la prossima settimana in occasione degli europei a Tallinn.

Per poter gareggiare nella finale in Trentino era necessario superare l'ostacolo della fase regionale e le ginnaste allenate dal trio Colognese, Vaccaro e D'Amore lo hanno fatto agevolmente.

Il Team composto da Denise Paradiso, Isabel Coconi Santoni, Matilde Viano, Arianna Cortese, Marta Valentini e Ginevra Gallizia è salito sul gradino più alto del podio con un punteggio di 21,050 decisamente superiore a quelli delle avversarie. Le EGirls hanno inflitto 4 punti di distacco alla seconda classificata, la Sportgiocando di Orbassano e hanno fatto segnare il secondo miglior punteggio di tutta la gara, compreso le squadre Open e Giovanili.

Eurogymnica, che ha al suo attivo tanti titoli regionali di Insieme, tornerà da protagonista in finale nazionale a Folgaria, finale che ha disputato spesso in passato e che nel 2007, 2017, 2022 e 2023 l'ha vista conquistare il tricolore, quattro titoli italiani che si sono aggiunti allo storico argento del 2003 e ai bronzi del 2014 e 2022.