BCC Derthona e Arianna Arado ancora insieme

Autosped BCC Derthona comunica che Arianna Arado farà parte del roster anche nell’annata 2025/26. Arrivata la scorsa estate, Arianna nel primo anno in biancorosso ha contribuito al raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto in stagione regolare. Grazie alle sue prestazioni, ha fatto anche il debutto con la Nazionale senior, entrando in campo a Genova nella finestra FIBA di novembre. In gara 1 dei quarti di finale contro l’Alama San Martino di Lupari ha aggiornato il proprio career high per punti segnati (15), dando un importante apporto nel primo successo nella storia dell’Autosped in una partita di playoff. Arianna Arado è scesa in campo in 25 partite tra tutte le competizioni nella prima stagione in biancorosso e si appresta ora a cominciare la sua seconda annata con il BCC Derthona.