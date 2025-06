BEA Chieri: Conference 5 Under 19 Gold

È Azzurra Trieste a vincere la finalissima di domenica 1 giugno con Playbasket Carré e conquistare così l’accesso alle finali scudetto, in programma a Collegno a metà giugno. Carré parte forte e fa valere i centimetri delle sue “torri” e il gioco forte in post basso. Trieste risponde colpo su colpo, adeguando bene la propria difesa e provando ad alzare il ritmo. Nel secondo tempo, Carré sembra andare a corto di energie e Trieste tenta l’allungo, concretizzandolo sul finale, con maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Venerdì 30 maggio, la manifestazione era iniziata con il quarto di finale tra Playbasket Carré e Basket Todi. Dopo un primo quarto equilibrato, Carré fa valere la maggior fisicità nei confronti degli umbri, che si affidano a iniziative individuali che non pagano. Due ore dopo, Pallacanestro Cantù supera Basket Club Porto S. Elpidio, in una gara equilibratissima sin dalla palla a due, con giocate di qualità da ambo i lati. I marchigiani partono forte e vanno in doppia cifra di vantaggio, Cantù non si disunisce e torna a contatto minuto dopo minuto. Gli ultimi possessi sono un nulla di fatto su entrambi i fronti e serve un over time per risolvere la partita, con Cantù che fa valere le maggiori rotazioni e si qualifica alla semifinale.

Nella prima semifinale, sabato 31 maggio, BEA Chieri (testa di serie del Piemonte e padrona di casa) cede a Playbasket Carré. I Leopardi provano a partire forte con ritmo e aggressività, ma i vicentini invece dal canto loro cercano da subito di abbassare i ritmi e affidarsi al gioco nel pitturato. A far la differenza la qualità difensiva di Playbasket, capace di ingolfare l’attacco chierese incapace di trovare soluzioni efficaci e di reagire nel momento della difficoltà, con Carrè invece brava e lucida a punire ogni disattenzione casalinga e guadagnare, meritatamente, l’accesso alla Finale.

La seconda semifinale va invece ad Azzurra Trieste, capace di superare Pallacanestro Cantù ancora dopo una gara sul filo del rasoio e risolta solo dopo un tempo supplementare.

Commentano Salvatore Morena e Stefano Piccionne, GM e DS di BEA Chieri: «Il percorso della nostra Under 19 Gold in questa stagione è un punto di partenza per il futuro dei nostri progetti giovanili e non solo. Per la prima volta, abbiamo ospitato a Chieri un evento così importante, con le migliori squadre d’Italia. Aver messo, anche questa volta, le nostre competenze logistiche e organizzative a disposizione di una manifestazione di massimo livello, è un passo in avanti nei progetti che continueremo a sviluppare nei prossimi anni. Ci ha fatto piacere ricevere i complimenti dalle società ospiti per l’organizzazione della manifestazione».

Commenta Gianpaolo Mastromarco, presidente Fip Piemonte: «Qui a Chieri abbiamo potuto assistere a bellissime partite, con grande entusiasmo. BEA Chieri ha organizzato la Conference 5 con grande maestria. Adesso siamo pronti per le finali nazionali, in programma a Collegno, a cui tutti gli appassionati sono invitati».

Commenta Coach Ciro Musto, allenatore Under 19 Gold BEA Chieri: «Il titolo regionale e il nostro percorso in campionato restano una bellissima soddisfazione. Sicuramente, questa Conference 5 non è andata come speravamo e volevamo. Facciamo i complimenti a Playbasket Carré, che ha giocato meglio di noi soprattutto in attacco. Noi abbiamo segnato troppo poco e ci siamo intestarditi. Devo comunque congratularmi con i ragazzi che ho avuto il piacere di allenare. I successi di quest’anno sono merito anche di chi ha lavorato con loro prima di me. Resta un po’ di rammarico di non aver potuto fare un percorso più lungo per loro, che ci avrebbe permesso di avere più equilibrio con certe scelte. Ringrazio anche la società, che non ci ha mai fatto mancare nulla».

RISULTATI

Venerdì 30 maggio

Playbasket Carré – Basket Todi 74-39

Basket Club Porto S. Elpidio – Pallacanestro Cantù 79-87 dts

Sabato 31 maggio

BEA Chieri – Playbasket Carré 52-67

Azzurra Trieste – Pallacanestro Cantù 79-73 dts

Domenica 1 giugno

Playbasket Carré – Azzurra Trieste 54-59

STRUTTURA

Pala Gialdo – Chieri, strada San Silvestro 35