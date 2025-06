Estathé 3×3 Italia 2025, The Goat Torino e Square Dunk vincono l’Opening Tournament di Alba 

The Goat Torino (Torneo Maschile) e Square Dunk (Torneo Femminile) vincono l’Opening Tournament dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 che si è giocato ad Alba (CN). Con questo successo The Goat Torino ha staccato il pass per la tappa di Hong Kong del FIBA 3×3 World Tour , il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 19 e 20 luglio.

La formazione piemontese (Diego Calzavara, Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Alberto Puccioni) ha battuto in finale Team Rome (Lorenzo Donadio, Flavio Gay, Lorenzo Lovato, Andrea Valentini) 20-17, mentre Square Dunk (Giorgia Amatori, Beatrice Baldi, Annagiulia Bartolini, Beatrice Stroscio) ha sconfitto All Star 3×3 (Flavia Cassan, Giulia Prosperi, Martina Santulli, Valentina Sestito) 21-10. Statistiche delle due finali e delle altre gare su FIP Stats.

Matteo Corgnati MVP nel Torneo Maschile, Giorgia Amatori nel Torneo Femminile.

A consegnare i premi Alberto Gatto, Sindaco di Alba, e Massimo Voghera, Responsabile Bevande Ferrero.

L’Opening Tournament di Alba ha dato il via ad un tour che toccherà 18 regioni italiane (per un totale di oltre 100 tornei) e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che, dal 30 luglio al 2 agosto, assegneranno i titoli di Campioni di Italia 3×3.

Non casuale la scelta della location che per il secondo anno di fila ha ospitato l’Opening Tournament, dal momento che la cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero, che da quattro anni, con il proprio marchio Estathé, è Title Sponsor della manifestazione.

Estathé, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2025. Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice.

Sempre più rilevante la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, visto che le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività “Under”. Ad Alba i Tornei delle categorie giovanili, organizzati in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba, hanno visto trionfare Vorrei ma non passo (U18 Femminile), The Goat (U18 Maschile), Venaria (U16 Femminile), Minnesode Tindermilf (U16 Maschile), Beshtie (U14 Femminile), Rim Breakers (U14 Maschile), Polipette (U13 Femminile), Air Cantù (U13 Maschile) e L.A. Cicles (Esordienti).

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l’Opening Tournament ha ospitato SportABILI Alba APS ASD, associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che promuove lo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità. SportABILI nasce per offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) la possibilità di praticare attività sportiva e di vivere esperienze turistiche accessibili, una missione che sposa i valori di appartenenza e di inclusività che sono propri della manifestazione.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit si era aperto sabato 31 maggio con la conferenza stampa di presentazione in cui hanno partecipato, oltre ad Alberto Gatto e Massimo Voghera, anche Maurizio Bertea, Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, e Claudio Negri, Allenatore della Nazionale Open 3×3. Nella giornata del 1 giugno presente ad Alba anche Stefano Mancinelli, Consigliere federale FIP.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

I tabellini delle Finali (by FIP Stats)

Maschile

Team Rome-The Goat Torino 17-20

Team Rome: Gay F. 5, Donadio 5, Lovato 1, Valentini 6

The Goat Torino: Puccioni 5, Calzavara 4, Corgnati 4, Gherardini 7



Femminile

Square Dunk-All Star 3×3 21-10

Square Dunk: Baldi 6, Bartolini 6, Amatori 6, Stroscio 3

All Star 3×3: Prosperi 4, Santulli 3, De Cassan 3, Sestito