BEA Chieri: l’U14 Femminile è campionessa regionale

Ieri, lunedì 2 giugno 2024, l' Under 14 Femminile BEA Chieri trionfa nelle Final Four di campionato. Per il secondo anno consecutivo , così, le Leoparde conquistano il titolo regionale , confermandosi la squadra più preparata del Piemonte.

Dopo un ottimo campionato, le ragazze di Coach Corrado e Coach Diotti si presentano a Tortona per le ultime due gare di stagione concentrate e determinate. In semifinale, domenica, BEA supera in scioltezza Don Bosco Torino, portandosi da subito in testa di dieci punti e aumentando il margine di vantaggio fino all'ultima sirena.

L'indomani, per la finalissima, le Arancioni sfidano le padrone di casa del Derthona Basket. BEA centra l'impresa con un ottima prova di squadra, guidata dai 18 punti di Giardiello, dagli 11 di Bernardinello e dai 10 di Sangiorgi, che permettono alle Leoparde di festeggiare un altro titolo regionale.

Il successo conferma la crescita di BEA Chieri anche nel settore femminile, in cui continuerà a impegnarsi e investire per alzare sempre di più il livello.

Tra le altre gare della settimana, l'Under 17 Uisp vince con Venaria e cede a Cara nelle gare della seconda fase. L'Under 14 Uisp targata T-Sec termina il campionato con la gara con il Cus Torino.

UNDER 14 FEMMINILE

BEA CHIERI-DON BOSCO CROCETTA 62-40

Parziali (18-10; 36-22; 46-30)

BEA Chieri: Didedda, Santoro, Giardiello 25, Sangiorgi 9, Cammareri 3, Della Croce, Mosso, Ferrone 9, Ballauri, Savio, Bernardinello 16. All. Corrado, Ass. Diotti.

BEA CHIERI-DERTHONA BASKET 47-31

Parziali (12-6; 24-10; 39-21)

BEA Chieri: Didedda 2, Santoro 2, Giardiello 18, Sangiorgi 10, Cammareri 3, Della Croce, Mosso, Ferrone 1, Ballauri, Savio, Bernardinello 11. All. Corrado, Ass. Diotti.

U17 UISP

BEA CHIERI-VENARIA 67-66

Parziali (16-20; 32-32; 48-50)

BEA Chieri: Cordero 6, Rullo 3, Santoro, Zoccolan 2, Chiara, Costamagna 8, Carrara 2, Gentilini 6, Bonetti, Spennato 17, Stuani 23, Brusco. All. D'Arrigo.

CARRU'-BEA CHIERI 87-47

Parziali (18-9; 31-18; 53-36)

BEA Chieri: Spennato 8, Rullo 2, Cordero 2, Santoro, Zoccolan 3, Costamagna 6, Carrara 4, Gentilini 6, Bonetti, Marca 8, Stuani 8, Chiara. All. D'Arrigo.

U14 UISP

CUS TORINO-BEA T-SEC 68-45

Parziali (14-9; 33-22; 55-32)

BEA T-SEC: Cartolaro 9, Cosic 7,Dardano M 2, Dardano S 2, Geraci, Mantovani, Pagano 4, Percudani 14, Rigo, Sacchero 3, Sandri 2, Solla 2. All. Piccionne, Ass. Mazzardis.