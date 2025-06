Dodecarun, Carla Primo al record italiano sui 5000 metri

Con la prima tappa in pista, è arrivato anche il primo record italiano per il circuito Dodecarun. Lo ha stabilito lunedì sera ad Alessandria Carla Primo (Borgaretto ’75), che ha confermato la sua “versalità”, qualità che nel 2024 ha spinto l’European Master Athletics a a nominarla “atleta europea dell’anno per le prove di lunga distanza: . Primo – che nel Dodecarun avava vinto anche al cross della Mandria, ha corso I 5000 metri in 18’01”3, migliorando di quasi 8 secondi il precedente record della categoria SM55 che apparteneva dal 2003 a Lucia Soranzo con 18’09”35. «Un mese fa, a Pietra Ligure, ho battuto il primato su strada dei 10 km – racconta – e qui ad Alessandria ho trovato le condizioni migliori per migliorarmi anche in pista». Alle spalle di Sonia Mazzolini, in testa fin dal primo metro, Carla (classe 1970), ha battagliato a lungo con la giovanissima Sofia Cafasso (classe 2005). «Ci siamo date il cambio per un po’ – racconta - quando ho visto che era un po’ stanca sono passata davanti. Poi nel finale lei mi ha staccato, ma il suo aiuto è stato fondamentale nell’ultimo giro, quello decisivo per il record». In campo maschile Francesco Carrera ha bissato con un buon 14’36”4 il successo ottenuto a Trino, guadagnando posizioni nella graduatoria generale del circuito.