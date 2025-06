Il Cuneo Volley, in costante crescita, annuncia l'Aumento di Capitale

« Il passaggio alla Superlega non è solo un traguardo sportivo: è un punto di partenza per un progetto ancora più ambizioso » - a illustrare la manovra, direttamente il Presidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna .

«Il Cuneo Volley sta crescendo grazie al contributo di tante persone, unite da una visione condivisa: costruire una società solida, trasparente e sostenibile, capace di rappresentare un intero territorio nel campionato più competitivo al mondo.

L’aumento di capitale che abbiamo avviato va in questa direzione. Vogliamo coinvolgere nuove energie imprenditoriali che credano nei valori dello sport e nelle opportunità che questo percorso può offrire, sia in termini relazionali che di visibilità.

Non si tratta solo di sostenere una squadra, ma di far parte di un movimento fatto di persone, idee e progettualità. Se ti riconosci in questo approccio, sarò felice di incontrarti per parlarne di persona nel mio nuovo locale».

L’invito del Pres è reale, diretto e soprattutto valido fino al 15 luglio!

Diventa parte attiva della crescita del Club biancoblù.

Sul sito cuneovolley, nella sezione dedicata alla Società, è possibile lasciare i propri riferimenti per essere contattati direttamente dal Presidente e organizzare l’incontro presso il suo nuovo locale “Da Costa” – Viale Angeli, 77 Cuneo – presso il Country Club Cuneo.