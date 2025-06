VTT: belle prove dei giovani nei vari circuiti regionali

La “cantera” della VTT di Lagnasco si è confermata protagonista nel fine settimana appena concluso che ha visto andare in scena il Master regionale del FITP Junior Program presso il circolo Rivoli 2000.

Sono stati in sette i giocatori della VTT ad aver partecipato grazie alla qualificazione conquistata nelle diverse tappe provinciali. In particolare, merita un applauso Giulio Mellano (2018) che ha vinto nella categoria RED. Così la classe 2017 Ginevra Demarchi che è arrivata seconda nella categoria Orange.