Fitarco Piemonte: Campionato Regionale Targa ricurvo

Il 2 giugno segna l’avvio della stagione estiva regionale, con il primo evento ufficiale: il Campionato Regionale Targa, riservato agli arcieri del Ricurvo.

Venaria Reale (TO) si prepara a diventare il palcoscenico nazionale con la “Coppa Italia delle Regioni” in programma dal 27 al 29 giugno, ma nel frattempo ospita sul campo degli Arcieri Sentiero Selvaggio il primo dei quattro campionati regionali in programma nel prossimo mese.