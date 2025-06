BEA Chieri: grande successo per la 16ª edizione del Torneo Amici di Enrico

L’evento è dedicato ad Enrico Airaldi, cestista della scuola BEA classe 1999, scomparso alcuni anni fa. A lui, è dedicata anche l’associazione benefica Amici di Enrico, che ha gestito il punto ristoro del torneo e a cui è stata destinata parte dei proventi dell’iniziativa.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Scoiattoli Big e Small, Esordienti), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro e il Centro Minibasket Kangaroos, il torneo Amici di Enrico ha ospitato per il terzo anno consecutivo la Festa Provinciale Scoiattoli FIP. Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma ha incluso la seconda edizione del Trofeo 3×3 Under 14 e Under 16 US Acli. Parallelamente, si è svolto un torneo di pallacanestro Under 13 e un torneo collaterale di volley, grazie alla collaborazione con Trofarello SEC.

Commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne:

«Anche quest’anno, il nostro torneo si conferma una delle manifestazioni più partecipate in Piemonte e non solo. Siamo contenti di ricordare Enrico e continuare a sostenere le attività dell’associazione che gli è stata dedicata. Ringraziamo lo staff e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Da anni, investiamo molto nei progetti minibasket: questa iniziativa è per tutti gli atleti un’ottima occasione per vivere un’esperienza di gioco, crescita e relazione con la squadra a trecentosessanta gradi».

Commenta Paolo Airaldi, papà di Enrico e presidente dell’associazione Amici di Enrico:

«Anche grazie a questo torneo, quest’anno completeremo la raccolta fondi dedicata all’asilo che ha frequentato Enrico, che ha bisogno di manutenzione nelle aree esterne. Chi ha organizzato la manifestazione e l’ha resa possibile ha fatto un lavoro prezioso. Ogni anno, vedere così tanti giovani atleti che si divertono ricordando Enrico è una bella emozione».

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI CESTISTICHE PARTECIPANTI:

BEA Chieri, Auxilium Ad Quintum, Cinque Pari Torino, Collegno Basket, Conte Verde Rivoli, Cus Torino, Derthona Basket, Don Bosco Crocetta Torino, Eridania Basket, Franzin Val Noce Kangaroos Gassino, Kangaroos Moncalieri, Lo-Vi Borgaro, Montà Basket, Pallacanestro Farigliano, Pnc Ciriè, Polisportiva Bruinese, Polisportiva Pasta, Torino Teen Basket, Usac Rivarolo, Victoria Torino.

ORGANIZZAZIONE:

BEA Chieri e Trofarello SEC

PARTNER:

Associazione Amici di Enrico, Comune di Chieri, US Acli, FIP Piemonte, Centro Minibasket Kangaroos, FreeSport Moncalieri;

Euroservizi Dispositivi Medici, Erowa, Alessio Carena, Stockwell&Co, Infosistemi, Mia Impianti, Mp Impianti, General Matic, Riabilitando, Comutensili Spa

PATROCINIO:

Comuni di Cambiano, Moncalieri, Santena, Trofarello