CNU Ancona 2025: il CUS Torino è secondo nel medagliere con 35 medaglie!

35 medaglie per il team del CUS Torino e secondo posto nel medagliere ai Campionati Nazionali Universitari primaverili (CNU) 2025 , che quest’anno si sono svolti ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno . Giunto alla 78esima edizione l’evento è sotto l’egida della Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI) . Il team universitario torinese ha conquistato 35 medaglie in totale: 11 ORI , 14 ARGENTI e 10 BRONZI . È stata un’edizione straordinaria che, in nove giorni di intense competizioni, ha accolto oltre 4.000 accreditati tra studenti-atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara. In tutto sono state 15 le discipline protagoniste, con l’assegnazione complessiva di ben 458 medaglie.

Queste le parole del Presidente cussino Riccardo D’Elicio: «Si è conclusa la 78ª edizione dei CNU, un appuntamento di grande rilievo per lo sport universitario nazionale. Un sentito grazie va a tutte le atlete, gli atleti, i tecnici e i dirigenti che hanno contribuito a rendere speciale questa manifestazione. Partecipare a un evento di tale portata è stato motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo universitario torinese. Desideriamo inoltre ringraziare le società sportive, i dirigenti e gli allenatori che hanno reso possibile la presenza e la partecipazione dei propri atleti, offrendo loro un’esperienza di grande valore sportivo e formativo».

LE MEDAGLIE

ATLETICA

ORO Elena Comollo (Scienze Tecniche e Psicologiche – Università di Torino) salto in lungo

ORO Elena Comollo (Scienze Tecniche e Psicologiche – Università di Torino) salto triplo

ORO Sara Verteramo (SUISM – Università di Torino) lancio del peso

ORO nella 4x400 con Lesley Mouhomba (Scienze della Comunicazione – Università di Torino), Virginia Dotti (Storia – Università di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università di Torino)

ARGENTO Joao Carlos Pina Barros (Scienze Naturali – Università di Torino) 400hs

ARGENTO Elisabetta Munari (Ingegneria dei Materiali – Politecnico di Torino) 400hs

BRONZO Samuele Masiani (SUISM e Scienze Biologiche, 2 CDL – Università di Torino) disco

BRONZO Annalisa Pastore (SUISM – Università di Torino) giavellotto

BRONZO Alessia Scarafile (Scienze della Formazione – Università di Torino) 3000 siepi

BRONZO nella 4x100 con Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Elena Comollo (Scienze Tecniche e Psicologiche – Università di Torino), Aurora Vignola Barbero (Ingegneria Civile – Politecnico di Torino)

JUDO

ORO Simona Posillipo (Scienze dell’Educazione – Università di Torino) – 78 kg

ORO Rocco Capasso (Scienze Biologiche – Università di Torino) – 73 kg

ARGENTO Aziz Nissrin (Giurisprudenza – Università di Torino) – 52 kg

BRONZO Giulia Italia De Luca (SUISM – Università di Torino) – 52 kg

BRONZO Lucrezia Carletti (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) – 48 kg

KARATE

ORO Francesca Plutino (Global Law and Transnational Legal Studies – Università di Torino) + 68 kg

ARGENTO Aurora Ricci (Medicina e Chirurgia – Università di Torino) – 55 kg

BRONZO Tommaso Lorenzetti (SUISM – Università di Torino) – 75 kg

LOTTA

ORO Althea Secchi (Scienze Biologiche – Università di Torino) 60 kg

ARGENTO Elisa Duce (Informatica – Università di Torino) 53 kg

ARGENTO Emma Carri (Global Law and Transnational Legal Studies – Università di Torino) 70 kg

ARGENTO Matilda Coata (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) 53 kg

PALLAVOLO

ARGENTO per la formazione femminile, guidata dai coach Alessio Bellagotti e Stefano Di Martino, sconfitta in finale per 3-1 dal CUS Bologna: Chiara Ghibaudo (Amministrazione Aziendale – Università di Torino), Chiara Castino (Medicina e Chirurgia – Università di Torino), Arianna Marino (SUISM – Università di Torino), Anna Mondino (Medicina e Chirurgia – Università di Torino), Giulia Bonansea (Medicina e Chirurgia – Università di Torino), Giulia Busso (Georisorse e Gestione d’Impresa – Università di Torino), Giulia Macagno (Scienze della Comunicazione – Università di Torino), Olimpia Cicogna (SUISM – Università di Torino), Giulia Deambrogio (Scienze Biologiche – Università di Torino), Giorgia Mussa (Scienze della Comunicazione – Università di Torino), Giorgia Garrone (Master in Business Administration – Università di Torino), Bianca Destefanis (Medicina e Chirurgia – Università di Torino).

SCHERMA

ORO Vittoria Siletti (SAA – Università di Torino) spada

TAEKWONDO

ARGENTO Carlotta Bonetto (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) – 67 kg cintura nera

TENNIS

ORO nel doppio maschile con Lorenzo Comino (Matematica per l’Economia, la Finanza e l’Assicurazione – Università di Torino) e Gian Marco Ortenzi (Ingegneria Elettrica – Politecnico di Torino)

ORO nel doppio femminile con Federica Joe Gardella (Dottorato di Ricerca in Architettura, Storia e Progetto – Politecnico di Torino) ed Elena Gobetti (Laurea Magistrale in Psicologia Clinica – Università di Torino)

ARGENTO nel singolare maschile con Lorenzo Comino (Matematica per l’Economia, la Finanza e l’Assicurazione – Università di Torino)

ARGENTO nel singolare femminile con Elena Gobetti (Laurea Magistrale in Psicologia Clinica – Università di Torino)

BRONZO nel singolo femminile per Federica Joe Gardella (Dottorato di Ricerca in Architettura, Storia e Progetto – Politecnico di Torino)

BRONZO nel doppio femminile con Sofia Marenna (Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili – Politecnico di Torino) ed Emma Giaccone (Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino)

BRONZO nel doppio maschile con Luca Cesti (Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale – Politecnico di Torino) e Francesco Pedussia Galvagno (Economia – Università di Torino)

TENNISTAVOLO

ARGENTO nel doppio femminile con Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino) e Marta Cavallaro (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino)

ARGENTO nel doppio misto con Andrea Corazza (Ingegneria Chimica e Alimentare – Politecnico di Torino) e Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino)

ARGENTO nel singolo femminile con Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino)

