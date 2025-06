BCC Derthona: arriva la conferma per Caterina Dotto

Autosped BCC Derthona comunica la conferma di Caterina Dotto, che scenderà in campo con la canotta numero 0 anche nella stagione 2025/26. Dopo Melchiori e Arado, Dotto rappresenta il terzo tassello del roster biancorosso che disputerà il prossimo campionato di Serie A1. Arrivata nell’estate 2024, Caterina si è messa in mostra per impegno e professionalità e ha contribuito al raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto in classifica al termine della stagione regolare. Nelle 25 occasioni, tra tutte le competizioni disputate, in cui è scesa in campo, la playmaker classe ’93 ha realizzato 229 punti. Ora si appresta a cominciare la seconda annata consecutiva con il BCC Derthona.