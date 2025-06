Eurogymnica Torino, l’Italbaby entra nella storia: oro agli Europei di Tallinn

Grandissime Farfalline! La Squadra Junior di Ginnastica Ritmica fa la storia a Tallin, in Estonia, dove la torinese della cantera di Eurogymnica Torino, Chiara Cortese, capitana della squadra, insieme a Flavia Cassano (Iris Giovinazzo), Elisa Maria Comignani (Armonia Chieti), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica), vince l'oro ai 5 cerchi con il punteggio di 24.100.

Dopo il bronzo nel prestigioso All Around, vinto solo poche ore prima, che sarebbe valso da solo l'intera stagione, le esplosive ginnaste azzurre sono riuscite a tornare sulla pedana della Unibet Arena e sulle note di “My Nocturnal Serenade” di Yohio, annichilire le avversarie, prendendosi un Titolo continentale giovanile che mancava nel palmares della FGI.

Le ragazze di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, tecniche di Eurogymnica Torino, da 10 mesi alla guida della nostra nazionale giovanile che si allena al Pala 200 di Settimo Torinese, dopo l'argento in Coppa Europa a Baku, hanno così regalato allo staff di Eurogymnica, guidato dal Presidente Luca Nurchi e dal DS Marco Napoli, all'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese ma soprattutto a tutta l'Italia, il primo titolo europeo dorato; infatti, mai nessuna squadra italiana juniores era riuscita a far suonare l’Inno di Mameli nella rassegna europea, lasciandosi alle spalle Polonia e Israele, rispettivamente seconda e terza, ma soprattutto Ucraina, Bulgaria, Israele e Spagna.

Nella specialità 10 clavette, nonostante un’ottima routine, le azzurrine non sono salite sul podio ma hanno conquistato comunque un'onorevole quinta piazza, a pochi centesimi dal podio.

«Ci rivedremo, a Sofia, in Bulgaria, dal 18 al 22 giugno, per i Mondiali» – hanno dichiarato all'unisono le sorridenti protagoniste, già concentrate su quello che sarà il canto del cigno di questo gruppo che ha fatto innamorare tutti gli appassionati dei piccoli attrezzi.

«Faccio le mie congratulazioni, anche a nome di tutta la Federazione, alle ginnaste, alle loro tecniche e alle rispettive società» - ha dichiarato il presidente FGI, nonché DTN ad interim, Andrea Facci, giunto in tempo per assistere al trionfo della delegazione guidata da Fabrizia D’Ottavio. Con l’Europeo di Artistica, appena concluso, la ginnastica italiana vince ininterrottamente una medaglia al giorno, da Lipsia a Tallinn, dal 26 maggio ad oggi. Ed è anche un unicum che un gruppo junior italiano di ritmica vinca due medaglie nella stessa competizione. Non era mai accaduto! «Sono contento – prosegue Facci – ho sofferto sugli spalti con le mamme e i papà. Ma la gioia che regala lo sport a queste ragazze, i loro sorrisi sono la nostra vittoria più bella!».