Vialattea: impianti aperti anche in estate

Vialattea nei mesi estivi mette a disposizione alcuni impianti di risalita per vivere al meglio la montagna in quota e raggiungere agevolmente punti panoramici di estrema bellezza ed incantevoli itinerari immersi nel verde e nel silenzio della natura.

Il progetto di apertura impianti estivi è condiviso con i Comuni di Sestriere e Sauze d’Oulx, i relativi Consorzi Turistici e Turismo Torino e Provincia ed i percorsi in quota sono predisposti a cura dei Comuni di riferimento.

Il programma per l’estate 2025 prevede l’apertura a Sauze d’Oulx delle seggiovie Sportinia e Rocce Nere ed a Sestriere della seggiovia Nube d’Argento che da Borgata porta in zona Anfiteatro. Grazie agli impianti si sale in quota e si raggiungono magnifiche terrazze panoramiche che offrono una vista stupenda sulle montagne circostanti e consentono di accedere a svariati percorsi adatti a tutte le esigenze, ideali per escursionisti, biker ed amanti del downhill e delle discese adrenaliniche.

Nel dettaglio ecco quali sono gli impianti aperti ed in quale periodo:

• Seggiovia Sportinia a Sauze d’Oulx - weekend 12-13 luglio, weekend 19-20 luglio e dal 26 luglio al 24 agosto tutti i giorni;

• Seggiovia Rocce Nere a Sauze d’Oulx - dal 2 al 24 agosto;

• Seggiovia Nube d’Argento a Sestriere - weekend 19-20 luglio, weekend 26-27 luglio e dal 2 al 24 agosto tutti i giorni.

L’offerta prevede varie tipologie di biglietto per soddisfare al meglio le esigenze di tutti i clienti:

A/R Seggiovia Nube d’Argento € 15,00 (€ 5,00 Baby*)

A/R Seggiovia Sportinia € 15,00 (€ 5,00 Baby*)

A/R Seggiovia Sportinia + Corsa Singola Seggiovia Rocce Nere € 20,00 (€ 5,00 Baby*)

Corsa Singola Seggiovia Nube d’Argento € 12,00

Corsa Singola Seggiovia Sportinia € 12,00

Corsa Singola Seggiovia Rocce Nere - effettua il trasporto solo in salita € 12,00

Giornaliero Vialattea € 30,00 (€ 6,00 Baby*)

Pomeridiano Vialattea dalle ore 13:00 € 22,00

2 Giorni Vialattea € 56,00 (€ 12,00 Baby*)

3 Giorni Vialattea € 80,00 (€ 18,00 Baby*)

6 Giorni Vialattea €130,00 (€ 36,00 Baby*)

La novità dell’estate 2025 è il VIALATTEA│BARDO SUMMER PASS, valido per tutto il periodo estivo sugli impianti di Vialattea e Bardonecchia ed acquistabile a € 190,00 (€40,00 Baby*).

*BABY: Per i Summer Ticket BABY (nati dal 2017 e seguenti) si richiede un documento d’identità attestante l’età dell’avente diritto e la firma di un adulto responsabile che garantisca l’accompagnamento del bambino. NON SI ACCETTANO AUTOCERTIFICAZIONI.

Inoltre, i possessori di skipass stagionale Vialattea Internazionale e Vialattea│Bardo 2024/25 potranno beneficiare dello sconto del 50% sull’acquisto del VIALATTEA│BARDO SUMMER PASS. Anche i possessori di Vialattea Ski Card avranno degli sconti dedicati su alcune tipologie di Summer Tickets.

Gli impianti saranno aperti con orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

La biglietteria di Prariond sarà aperta dalle 9.30 alle 16.30 e le biglietterie automatiche di Clotes, Prariond, Vialattea Sauze d’Oulx, Sestriere Borgata e Sestriere Kandahar saranno operative 24h/24 e 7gg/7.