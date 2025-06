37ª Edizione Assietta Legend: un fantastico percorso di alta montagna

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 37ª edizione dell’Assietta Legend, la storica competizione MTB che da oltre tre decenni richiama biker da tutta Europa sulle spettacolari strade d’alta quota delle Alpi Piemontesi. Accanto a lei torna anche l’adrenalinica Gravel Race, la sfida ideale per gli amanti del gravel biking e dell’avventura fuoristrada. L’appuntamento è fissato per il 5 luglio 2025 a Sestriere, per vivere grandi emozioni tra paesaggi mozzafiato e puro spirito outdoor.