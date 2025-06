Presentate al PalaCollegno le Finali Nazionali “Gaetano Laguardia” U19 Gold – Trofeo “Mario Delle Cave”

Di fronte ai giornalisti presenti, sono intervenuti il Presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco, il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone, il Vice Sindaco Antonio Garruto, l’Assessore allo sport Gianluca Treccarichi e il Presidente di Collegno Basket Fabrizio Milone.

«Prima di illustarare il programma di queste finali - ha esordito il Presidente Mastromarco -, voglio prima di tutto ringraziare Collegno Basket per la disponibilità nell’ospitare questa manifestazione mettendo a disposizione le loro strutture, così come l’amministrazione comunale, il cui contributo e sostegno è fondamentale per l’attività sportiva sul territorio e l’organizzazione di eventi di questa portata».

Il Sindaco Cavallone, il Vice Sindaco Garruto e l’Assessore allo Sport Treccarichi hanno tutti sottolineato come sia un onore poter ospitare un evento di livello nazionale e come questo sia stato possibile anche e soprattutto grazie agli sforzi proprio di Collegno Basket, che sul territorio è ormai una realtà consolidata, a cui le famiglie si affidano e che è, ad oggi, la prima scelta per i ragazzi che vogliano fare sport. Motivo per cui gli sforzi dell’amministrazione sono sempre stati volti a supportare la società e lo saranno anche in futuro, con investimenti nelle strutture che possano permettere una crescita costante delle attività svolte.

«Abbiamo colto con piacere l’opportunità di ospitare questo evento - ha poi detto il Presidente di Collegno Basket Milone. - Non nascondo che avevamo la speranza di poter portare la nostra stessa squadra, che partecipa proprio all’U19 Gold, a giocare in casa questa bellissima manifestazione; non ci siamo riusciti, ma poter dare spazio a queste Finali Nazionali sul nostro campo rimane un orgoglio enorme, a coronamento degli sforzi e del lavoro che facciamo ogni giorno con i nostri ragazzi».

Il Presidente Mastromarco ha poi illustrato lo svolgimento di queste finali, che si giocheranno dal 13 al 15 Giugno, e che vedranno scendere in campo:

JBStings Curtatone

U.S. Livorno Basket

Val di Ceppo Basketball

CMO Ozzano

ASD F. Francia Pallacanestro Zola Predosa

RE Basket 2000 Reggio Emilia

Libertas Cernusco

Azzurra RdR Trieste

Otto squadre provenienti da tutta Italia che porteranno in campo, come sottolinea il presidente Mastromarco, un livello tecnico molto elevato, in una competizione che avrà molto da dare agli spettatori e agli atleti stessi che si ritroveranno uno di fronte all’altro. Il Presidente ha poi parlato degli arbitri che saranno presenti, tutti piemontesi e provenienti dai campionati di Serie C e B interregionale, a riprova della qualità tecnica che si ritroverà durante le partite. Spazio anche alla commissione esecutiva, composta dalla presidentessa Sara Favre, presidentessa di FIP Valle d’Aosta, Roberto Chieppa e Magda Gasparet.

«Non ho pensato nemmeno per un secondo di farmi scappare questa offerta – ha detto Sara Favre, presidentessa di commissione e di FIP Valle d’Aosta. - Ho accolto questa opportunità con piacere, sia per l’onore del ruolo che mi spetterà, sia per portare avanti la comunione d’intenti e la continua collaborazione con il Comitato Regionale di FIP Piemonte, insieme al quale stiamo costruendo e facendo tanto per la continua crescita del basket sui nostri territori».

In ultimo, il Presidente Mastromarco ha presentato il logo personalizzato realizzato per queste finali, così come il set di abbigliamento pensato per lo staff che lavorerà al fine di garantire la migliore organizzazione possibile per questa competizione, dando appuntamento al 12 Giugno 2025 per la cerimonia di inaugurazione.