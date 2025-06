Reale Mutua Basket Torino, rinnovo biennale per Kesmor Osatwna

Classe 2004, ala di 202 cm dal profilo atletico e fisico di grande prospettiva, Osatwna ha mosso i primi passi nel mondo gialloblù nella stagione 2023/24 – in cui ha anche fatto il suo esordio in Serie A2 segnando i suoi primi punti in prima squadra. Torinese, Kesmor ha affrontato nel 2024/25 la sua prima vera annata da senior insieme a capitan Schina e compagni. Nel corso della stagione appena conclusa, Osatwna si è distinto per impegno quotidiano in palestra, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico. La crescita e il duro lavoro di Kesmor hanno dato i loro frutti nella parte finale del campionato, quando coach Paolo Moretti gli ha affidato minuti significativi nelle rotazioni. Osatwna si è fatto trovare pronto, segnando un massimo personale di 6 punti in 10 minuti contro Cremona, oltre ad aver contribuito in ben 19 minuti di impiego nel big match contro Cantù (4 punti e 3 rimbalzi) e nella vittoria su Piacenza (16 minuti in campo).

Un percorso di crescita che entrambe le parti hanno scelto di portare avanti con convinzione: la conferma di Osatwna per le prossime due stagioni rappresenta un investimento sul presente e sul futuro, con l’obiettivo di continuare a valorizzare un talento torinese, determinato a dare il suo contributo in campo.

LE DICHIARAZIONI

Kesmor Osatwna (giocatore): «Sono contento e grato per questa opportunità di continuare a giocare per Basket Torino. Sono riconoscente al coach per avermi dato più occasioni alla fine della stagione appena conclusa e sono determinato e motivato per ciò che mi attende in futuro.»

Paolo Moretti (capo allenatore): «Continua il percorso di un giovane giocatore che per me è molto intrigante. Un ragazzo umile, introverso, ma dal potenziale e margini di crescita straordinari. Vorrei personalmente aiutarlo a crescere e fargli trovare spazio nel nostro progetto. Sono estremamente contento e orgoglioso di poter essere parte della crescita di questo ragazzo che merita ogni fortuna e ogni risultato che riuscirà ad ottenere».

KESMOR OSATWNA – LA CARRIERA

Nato a Torino il 13 gennaio 2004, Osatwna ha iniziato la trafila delle giovanili tra i vivai di Pallacanestro Moncalieri e Novipiù Campus Piemonte. Con il club di Alba ha affrontato anche le sue prime esperienze da senior in Serie C Silver. Dopo una stagione in doppio utilizzo tra Moncalieri (U19 Eccellenza) e CUS Torino (C Gold), nel 2023 ha accettato la chiamata della Reale Mutua Basket Torino, con cui ha completato il suo percorso a livello giovanile registrando una media di 15.1 punti a partita nel campionato Under 19 Eccellenza. Oltre al suo impegno con la squadra di coach Francesco Raho, Osatwna è stato anche aggregato alla prima squadra, collezionando le sue prime presenze in Serie A2 e mettendo a referto i suoi primi punti nelle vittorie interne contro Agrigento e Luiss Roma. Nella stagione appena conclusa (2024/25), Osatwna ha continuato a far parte della prima squadra, registrando 8 presenze a 1.6 punti e 1.1 rimbalzi di media in 7.4 minuti di impiego. Nella vittoria contro la Juvi Cremona, ha registrato un massimo personale di 6 punti.