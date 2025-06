Nuova conferma in casa Autosped: Nathalie Fontaine rimane al BCC

Nathalie Fontaine, classe ’93, arrivata nell’estate 2024, è stata protagonista di una prima stagione chiusa a oltre 10 punti e 5 rimbalzi di media (numeri saliti fino a 11 punti e 8.6 rimbalzi nelle gare di Coppa Italia) e ha contribuito al raggiungimento di importanti risultati: la Final Four di Coppa Italia e il quarto posto in classifica al termine della regular season.

Nathalie ha indossato la canotta numero 4 in 21 partite tra tutte le competizioni e vanta un high di 22 punti realizzati contro Brescia nella gara di andata disputata alla Cittadella dello Sport. Fontaine e l’Autosped ora proseguono insieme, per il secondo anno consecutivo.