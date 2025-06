Asti Padel Teams: quarta giornata di Campionato CSI 2025  

Martedì 3 giugno, sul campo 2 dell’Asti Padel, Costa Barber Shop 1973 conferma il suo periodo di forma e batte 3-0 anche Addominal, che non è mai riuscita ad impensierire gli avversari (6-1/6-2/6-2 i parziali). Sul campo 3 Arena Padel Team vince con lo stesso risultato (3-0) e con parziali simili (6-2/6-1/6-3) contro 100k, una delle due squadre ancora a secco di punti in questo campionato.

L’altra squadra è Benfatto Smash Team, che sul campo 4 non è riuscita a sbloccare la propria situazione contro la corazzata A-Team: tutti e tre i set si sono conclusi con una sonora sconfitta per 6-1.

Mercoledì 4 ottima vittoria per 3-0 di Net King Padel su Treni Golf Asti Padel con un triplo 6-3 che non lascia scampo agli avversari. Sul campo a fianco anche F.T.P. Soc. Coop. torna a guadagnare punti grazie al 3-0 rifilato a I Puntazos che non sono riusciti a portare a casa neanche l’ultimo set dopo essersi portati sul 4-0 (6-4/6-3/6-4).

In classifica al comando troviamo A-Team a 11 punti in 4 incontri, seguita da Those Six a 9 ma con un incontro in meno, quindi unica squadra attualmente a punteggio pieno. Sulla terza piazza troviamo due squadre a 8 punti, Costa Barber Shop e F.T.P. Soc. Coop., con Arena Padel Team subito dietro a 7 punti ma col turno di riposo già scontato. Ad una lunghezza di distanza la coppia I Puntazos/Treni Golf tallonati a quota 4 da Net King Padel. Chiudono la classifica Addominal (1), 100k e i casalesi di Benfatto Smash Team.

Nel prossimo turno martedì 10 Those Six proverà a mantenere l’imbattibilità contro Addominal, una squadra in cerca di riscatto, mentre tra Net King Padel e F.T.P. Soc. Coop. sarà sicuramente uno scontro dall’esito imprevedibile. Mercoledì 11 A-Team non deve avere cali di concentrazione contro 100k se vuole mantenere la vetta così come Treni Golf non può permettersi di regalare punti a Benfatto. Giovedì 12 Costa B.S. ospiterà al Waya Padel l’Arena Padel Team, un incontro che servirà ai “barbieri” per capire quali possano essere le reali ambizioni nel campionato.

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti