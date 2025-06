Fitarco: Campionato Regionale Targa compound e arco nudo ad Alessandria

A distanza di neanche una settimana si è svolto domenica 8 giugno anche il secondo Campionato Regionale Targa 2025 riservato in questo caso al compound e all’arco nudo, presso il campo della società DLF Alessandria. Una novantina gli arcieri in gara di 20 società che, dopo le 72 frecce di qualifica (che hanno decretato la classifica di classe), si sono affrontati negli scontri per i titoli regionali assoluti individuali, a squadre e mixedteam.

Individuali – Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) conquista il titolo compound maschile, confermando la prima posizione in qualifica, battendo 144-140 Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano), terzo posto per Lorenzo Nalesso (Arcieri Alpignano). Al femminile, un podio tutto degli Arcieri delle Alpi con il titolo regionale per Giada Baron vincente 145-134 nel derby contro Anna Botto e la terza posizione di Katia D’Agostino.

Denis Brachet Barbuse (Arcieri Comp. degli Orsi) batte 7-3 Davide Morra (Arcieri delle Alpi) nella finale dell’arco nudo maschile, terzo posto per Alessandro Di Nardo (Arcieri delle Alpi). Anche la finale femminile dell’arco nudo è un derby tra gli Arcieri delle Alpi: Elisa Medico ha la meglio 7-3 su Marta Pavan, chiude il podio Alessandra Tessari (Arc. Collegno).

Squadre – Gli Arcieri Iuvenilia (Depaoli, Fenoglio Gaddò, Riva) vincono nel compound maschile battendo in finale 223-220 gli Arcieri Clarascum (Capra, Liccese, Rivetti), terzo posto per gli Arcieri di Volpiano (Barberi, Brach Papa, Casaroli). Al femminile, gli Arcieri Cameri (Bertazzolo, Bonzani, Gandolfini) battono gli Arcieri delle Alpi (Baron, Botto, D’Agostino) 209-204, chiudono il podio gli Arcieri Langhe e Roero (Dutto, Manfredi, Messina).

Nell’arco nudo maschile, vittoria per gli Arcieri Conte Rosso (Gambino, Recupero, Reggiani) solamente alle frecce di spareggio (26-23) contro gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Maestri, Morra), terza posizione per gli Arcieri Varian (Montanaro, Quaranta, Romano). 6-2 si impongono invece gli Arcieri delle Alpi (Barella, Medico, Pavan) sugli Arcieri Collegno (Arvati, Nicoletti, Tessari) nella finale secca al femminile che non assegnava però il titolo regionale.

Mixedteam – Gli Arcieri delle Alpi (Baron, Costantino) vincono nel compound 154-140 sull’Arc. Collegno (Martinetto, Della Sorte), terzo posto per la coppa di famiglia degli Arcieri Langhe e Roero (Messina, Messina).

Gli Arcieri delle Alpi (Medico, Di Nardo) vincono il titolo anche nell’arco nudo, battendo in finale 5-1 la coppia dell’Arc. Collegno (Tessari, Belmonte), chiudono il podio gli Arcieri Varian (De Rinaldis, Quaranta).

La stagione outdoor regionale proseguirà a luglio con i due appuntamenti del settore 3D e campagna.

Risultati completi a questo link.