Basket College Novara: in arrivo coach Antonio Romano

«Siamo lieti di rivelare l’arrivo di Coach Antonio “Tony” Romano – annuncia il Presidente Andrea Delconte – stimato ed apprezzato Allenatore con passati trascorsi da giocatore. Coach Romano, classe 1973, è titolato di lunga esperienza, in più da ben otto anni allenava stabilmente in Lombardia (Lonate Pozzolo, Samarate, Progetto BAT) sia nei campionati giovanili che di categoria DR1-DR2-DR3. Con l’arrivo di Antonio Romano, cui siamo felici di offrire la possibilità di tornare ad allenare nella nostra Città, lo Staff Tecnico si arricchisce ulteriormente e si rinforza per organizzare al meglio le sfide delle squadre giovanili della prossima stagione sportiva».

Commenta così Michele Vecerina, il Responsabile Tecnico del Progetto Basket College Novara «di Tony Romano ci ha colpito in primo luogo la sua esperienza sul tema di formazione e crescita dei giovani, e questo per entrare a far parte del College sappiamo che è un aspetto fondamentale. Ma ci ha colpito anche la sua più che notevole e costante esperienza sui campi di pallacanestro della Lombardia. Abbiamo notato tutti, infatti, durante il campionato di serie C di quest’anno, di quanto sia ampio il divario tecnico tra Piemonte e Lombardia. Ebbene con l’arrivo di Coach Romano porremo le basi per lavorare sui nostri giovani Under con una mentalità più…. “lombarda” fornendo loro ampie conoscenze tecniche e formative per progredire e migliorare».

Così Coach Antonio Romano: «sono davvero entusiasta ed onorato della possibilità concessa di poter abbracciare il progetto giovanile di Basket College Novara, Società considerata emergente che, per come ho avuto modo di verificare direttamente, ha saputo farsi conoscere e rispettare anche nella vicina Lombardia come realtà “coraggiosa” per come sa e vuole preparare i giovani ad un percorso completo di formazione cestistica. Il resto, lo ha fatto la lunga amicizia che mi lega a Dario Corbellini, oltre ad ovviamente la voglia di tornare a Novara, in una piazza ancora inespressa, ma dove emergono ampi margini di crescita e miglioramento. Da oggi confido molto nella positività di ogni giovane Under di Basket College Novara, alcuni dei quali ho già avuto modo di conoscere in palestra, per “mettere a terra” la loro voglia di lavorare tutti insieme in palestra, con grinta e soddisfazione, senza porre mai limite ai propri traguardi».